L’ordre d’expulsion du Pakistan plonge les Afghans déracinés dans la crise sous le régime des talibans

Au dernier arrêt de bus avant la frontière montagneuse entre le Pakistan et l’Afghanistan, Gul Khan, 35 ans, charge un petit réfrigérateur sur un camion, en route vers sa terre ancestrale.

Khan, qui part avec sa femme et ses huit enfants, n’a jamais mis les pieds en Afghanistan, sous le régime des talibans islamistes depuis plus de deux ans. Il est né au Pakistan de parents qui ont fui leur pays après l’invasion soviétique en 1979.

Il se conforme à un ordre du gouvernement pakistanais exigeant le départ des migrants sans papiers et se rendra dans un pays en proie à l’une des pires crises humanitaires au monde.

« Un jour, le gouvernement pakistanais a annoncé que tous les Afghans sans papiers valides devaient partir », a déclaré Khan. « Mes parents n’ont jamais fait de papiers pour rester au Pakistan, et je n’en avais pas non plus. »

Gul Khan a été contraint de s’installer en Afghanistan à la suite d’une campagne pakistanaise contre les migrants sans papiers © Farhan Bokhari/FT Le réfrigérateur de Khan est chargé dans un camion pour traverser la frontière. © Farhan Bokhari/FT

Le réfrigérateur, dit-il, pourrait finir par devenir superflu. Les camps de réfugiés de retour juste de l’autre côté de la frontière seraient mal équipés, selon les rumeurs. Ils ont entendu dire qu’ils manquaient d’électricité.

Khan a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de contacter le frère de sa femme, leur seul parent connu dans le pays. “Le numéro dont nous disposons est toujours éteint”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas le joindre pour obtenir de l’aide.”

L’ONU estime que plus de 200 000 Afghans sans papiers ont quitté le Pakistan pour l’Afghanistan depuis qu’Islamabad a annoncé son « Plan de rapatriement des étrangers illégaux » il y a un peu plus d’un mois.

« Cet ordre a clairement provoqué une onde de choc de peur et de panique parmi les Afghans au Pakistan », a déclaré Babar Baloch, porte-parole régional du HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, à Bangkok. « Depuis que cela a été annoncé, nous avons vu des Afghans sans papiers quitter en masse le Pakistan. »

Le Pakistan a déclaré que sa décision faisait suite à une augmentation du nombre d’attentats terroristes cette année, au cours desquels des centaines de personnes sont mortes et qui, selon les autorités, ont été en grande partie perpétrés par des groupes basés en Afghanistan.

« Nous sommes attaqués depuis l’intérieur de l’Afghanistan et des ressortissants afghans sont impliqués dans des attaques contre nous », a déclaré le ministre pakistanais de l’Intérieur en annonçant l’ordre d’expulsion début octobre. “Nous avons des preuves.”

Cependant, les groupes humanitaires ont exprimé leur inquiétude quant aux implications de l’expulsion des Afghans sans papiers. Ils disent que beaucoup sont nés au Pakistan, que beaucoup sont vulnérables et qu’ils partent vers un pays en crise.

L’ordre du gouvernement intérimaire du Pakistan a été suivi de perquisitions maison par maison. Les Afghans sans papiers se sont vu accorder un délai de départ fixé au 1er novembre, ce qui a conduit à une accumulation de foules à la frontière ces derniers jours.

Zaffar Samad Khan, 25 ans, se souvient que des policiers venus chez lui à Faisalabad, au Pendjab, lui ont dit « vous devez maintenant retourner en Afghanistan », où il gagnait sa vie en fabriquant des chapelets islamiques. “C’est votre seul choix.”

Khan, qui n’a aucun lien de parenté avec Gul Khan, a déclaré qu’il n’avait pas résisté parce qu’il voulait « éviter l’humiliation » de l’arrestation. Avec sa femme et ses deux enfants, il part pour un pays dans lequel il n’est jamais allé.

Le Pakistan accueille depuis longtemps des réfugiés et, aux côtés de l’Iran, a accueilli la plupart des personnes qui ont fui l’Afghanistan après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021.

Les agences humanitaires ont déclaré que jusqu’à 1,7 million d’Afghans vivent au Pakistan sans visa ni enregistrement, y compris bon nombre des quelque 600 000 personnes qui ont fui après 2021.

« Ce qui nous inquiète, c’est que parmi les Afghans sans papiers, il y a des gens qui craignent à juste titre pour leur sécurité une fois renvoyés », a déclaré Baloch. « Beaucoup sont revenus, mais il était clair qu’ils étaient partis. [Afghanistan] dans la crainte d’être détenu ou arrêté.

L’expulsion a lieu alors que le froid s’installe dans la région. Près de 30 millions de personnes – près des trois quarts de la population afghane – dépendent de l’aide humanitaire, et 3,3 millions sont déplacées à l’intérieur du pays, dont des milliers qui ont perdu leur maison après des tremblements de terre, selon l’ONU.

Les groupes humanitaires ont exhorté le Pakistan à mettre un terme aux retours involontaires. Dans un communiqué publié la semaine dernière, le HCR, l’OIM – l’agence des Nations Unies pour les migrations – et l’Unicef, le fonds des Nations Unies pour l’enfance, ont déclaré que, même si le plan du Pakistan visait à rapatrier les étrangers sans papiers, les réfugiés enregistrés et d’autres personnes possédant des documents légaux seraient « soumis à des pressions ». » de partir, y compris les enfants et les femmes.

La femme et les enfants de Gul Khan déjeunent à la frontière afghane © Farhan Bokhari/FT

« Une grande partie de cette population qui rentre chez elle est constituée d’enfants. Nous nous inquiétons de leur accès à des services tels que l’éducation, les soins de santé et les nécessités de base telles que la nourriture et le logement », a déclaré Itayi Viriri, porte-parole de l’OIM.

Les talibans affirment que l’expulsion est une « tactique visant à faire pression sur le nouveau gouvernement afghan », ajoutant qu’ils ont mis en place 12 comités chargés de s’occuper des réfugiés, notamment d’organiser leur réinstallation. “Le gouvernement afghan a constitué un comité d’avocats pour défendre les droits des réfugiés dont les propriétés et l’argent ont été confisqués”, a déclaré Mohammed Suhail Shaheen, chef du bureau politique des talibans. « Les mauvais traitements intentionnels infligés par la police aux réfugiés afghans sont contraires à toutes les lois et normes de bon voisinage. »

Le gouvernement pakistanais n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Ces expulsions ont lieu alors que l’économie du Pakistan est en récession et que sa politique est en pleine tourmente après l’emprisonnement du chef de l’opposition Imran Khan en août. La commission électorale pakistanaise a annoncé la semaine dernière que des élections générales, très retardées, auraient lieu le 8 février.

Au Pakistan, les avis sur les expulsions sont partagés. “Pendant un certain temps, les réfugiés de retour ressentiront la douleur, mais en fin de compte, leur retour renforcera la confiance des Afghans quant à l’avenir de leur propre pays”, a déclaré Sameer Gul, un vendeur de fruits à Peshawar, un refuge de longue date pour les réfugiés.

Cependant, Tehmina Gul, qui n’a aucun lien de parenté avec Sameer Gul, a déclaré que l’expulsion alimenterait le ressentiment. « Lorsque nous les renverrons dans un pays où les talibans ne permettent même pas aux filles d’aller à l’école, que pensez-vous que les Afghans penseront du Pakistan ? dit-elle. « Je ne voudrais certainement jamais élever mes filles dans un pays aussi difficile. »