L’ordre d’évacuation lié à un incendie de forêt à l’extérieur d’Osoyoos est annulé

Un ordre d’évacuation affectant les résidents à proximité de l’incendie de forêt d’Upper Park Rill, près d’Osoyoos, a été levé.

L’ordonnance, émise le 18 août 2023 par le district régional d’Okanagan Similkameen (RDOS), a été annulée le 24 août.

L’annulation est en vigueur pour les domaines suivants :

Zone électorale C comprenant le chemin Yellowbrick, le chemin Orofino Creek, Ripley Lake et Madden Lake

Zone électorale I comprenant Grand Oro et Grand Oro Branch Road

Zone électorale G, y compris sur Grand Oro Road

Le RDOS a noté qu’une alerte d’évacuation devra peut-être encore être émise et si c’est le cas, le processus d’ordre d’évacuation recommencera.

Le district régional recommande aux résidents de s’assurer que le réservoir d’essence de leur véhicule est plein et d’apporter au moins trois jours de nourriture et de fournitures essentielles, car les magasins locaux ne disposent peut-être pas encore de stocks suffisants. Il est également recommandé d’apporter tous les médicaments et fournitures pour animaux de compagnie nécessaires.

Une carte interactive montrant les ordres d’évacuation et les alertes en cours est disponible sur Emergency.rdos.bc.ca.

