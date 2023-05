L’ordre d’évacuation est levé dans une ville du centre de l’Alberta alors que des milliers d’autres restent hors de chez eux

Un ordre d’évacuation pour une ville du centre-ouest de l’Alberta a été levé alors que les incendies de forêt continuent d’empêcher des milliers de personnes de rentrer chez elles dans la province.

Les résidents de Drayton Valley et de certaines parties du comté de Brazeau sont autorisés à revenir après l’évacuation des zones il y a deux semaines.

Drayton Valley, à 145 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, compte environ 7 000 habitants.

Pendant ce temps, environ 1 300 résidents ont reçu l’ordre d’évacuer la ville de Swan Hills au nord-est d’Edmonton.

Les responsables des feux de forêt de l’Alberta affirment qu’environ 19 000 personnes sont hors de chez elles alors que 86 incendies de forêt actifs brûlent dans la province, dont 24 sont hors de contrôle.

Environ 900 pompiers et militaires de l’extérieur de la province et 1 600 personnes d’Alberta Wildfire travaillent à éteindre les flammes.

Des conditions chaudes, sèches et venteuses devraient se poursuivre dans tout l’Ouest canadien, créant potentiellement des incendies plus intenses et imprévisibles.

Feux de forêt