L’ordre d’évacuation des incendies de forêt est levé pour les résidents de Tumbler Ridge

Un ordre d’évacuation a été levé pour la communauté de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, après que plus de 2 000 résidents ont été expulsés par un incendie envahissant la semaine dernière.

Une déclaration sur le site Web du district de Tumbler Ridge indique qu’une alerte d’évacuation restera en place indéfiniment.

Il indique que les résidents devront toujours être prêts à évacuer la zone avec peu de préavis.

Les résidents ont été chassés le 8 juin alors qu’un incendie se déplaçant rapidement s’approchait de la communauté. La pluie récente et un changement dans les vents ont calmé le feu de forêt de West Kiskatinaw, bien qu’il reste classé comme hors de contrôle.

Pour les résidents de retour, DriveBC, le site d’information en ligne sur les voyages du gouvernement provincial, indique que l’autoroute 52-N a rouvert entre Dawson Creek et Tumbler Ridge, et que les résidents pourront également utiliser les autoroutes 29S et 52E, via le chemin Kelly Lake.

Pendant ce temps, le temps plus frais a bloqué la croissance d’un autre énorme incendie de forêt dans le nord-est de la Colombie-Britannique, mais le BC Wildfire Service affirme que l’incendie de Donnie Creek reste à seulement deux kilomètres de la route de l’Alaska, au sud-ouest de Fort Nelson.

Un communiqué du service des incendies de forêt indique que les déplacements sur la route clé reliant le Yukon et le coin nord-est de la Colombie-Britannique au reste de la province pourraient être affectés d’ici un jour ou deux à mesure que le feu de forêt de près de 4 900 kilomètres carrés s’étend.

Une alerte d’évacuation couvre les deux côtés d’une section de l’autoroute entre Fort Nelson et Fort St. John et le service des incendies de forêt indique que les équipes protègent les infrastructures essentielles le long de la route et pourraient utiliser des allumages planifiés pour créer des brûlures arrière afin d’éloigner les flammes de la route.

La pluie a calmé les trois grands incendies dans le nord-est, mais les conditions restent desséchées dans la région.

Les lignes de confinement tiennent autour du feu de forêt sur l’île de Vancouver qui a fermé l’autoroute 4 à l’est de Port Alberni le 6 juin, coupant l’accès pavé à cette ville et aux communautés de Tofino et Ucluelet, mais des efforts pour enlever les arbres tombés et les rochers sont en cours et la province a a déclaré que les voyages limités pourraient reprendre d’ici le week-end prochain.

La communauté de Lytton, ravagée par les incendies de forêt, tient une réunion communautaire alors qu’elle se prépare à se débarrasser de son état d’urgence local de longue date, permettant à la plupart des résidents de revenir et d’envisager de reconstruire, près de deux ans après que les flammes ont englouti le village.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023