L’ordre d’évacuation de Volusia entrera en vigueur alors que la zone se prépare à Milton

Aujourd’hui est le dernier jour pour se préparer à l’approche de l’ouragan Milton à Volusia-Flagler, avec la possibilité de fortes pluies, d’inondations et de vents de force ouragan.

Certaines parties du comté de Volusia seront soumises à un ordre d’évacuation à partir de 8 heures du matin, mais les résidents pourront partir plus tôt et les refuges ouvriront à 9 heures du matin. Un couvre-feu dans tout le comté sera en vigueur à 20 heures.

Mercredi à 5 heures du matin, l’ouragan Milton était toujours « un ouragan catastrophique de catégorie 5 » avec des vents maximums soutenus de 260 km/h, selon le National Hurricane Center.

La tempête devrait toucher terre ce soir sur la côte du golfe de Floride sous la forme d’un ouragan majeur. Il se trouvait à environ 300 milles au sud-ouest de Tampa à 5 heures du matin, se déplaçant vers le nord-est à 14 mph.

Vérifiez ici les mises à jour en direct de Volusia-Flagler mercredi.

Problèmes d’évacuation : De nombreux hôtels Flagler sont réservés à l’approche de l’ouragan Milton et la côte ouest de la Floride est évacuée

Vous cherchez un endroit pour manger ? Ces restaurants Volusia-Flagler ferment avant l’ouragan Milton

Inondations, fortes pluies et vents forts attendus à Volusia-Flagler

Un résident de Holly Hill essuie la sueur de son front tout en emballant des sacs de sable sur le terrain du service des services publics de la ville le mardi 8 octobre 2024, au milieu des prévisions selon lesquelles l’ouragan Milton pourrait frapper la région plus tard cette semaine.

7h09 Dès mercredi matin, Comté de Volusia était sous un avertissement d’ouragan et les zones côtières étaient soumises à un avertissement d’onde de tempête.

Les autorités du comté s’attendent à commencer à constater les pires impacts de la tempête mercredi soir. Jusqu’à 15 pouces de pluie sont possibles dans certaines régions, ainsi que des vents de catégorie 1 et des rafales allant jusqu’à la force de catégorie 2.

Un ouragan de catégorie 2 présente des vents compris entre 96 et 110 mph. De tels vents peuvent causer des dégâts considérables, notamment des dommages au toit et aux revêtements extérieurs, des arbres déracinés et des fermetures de routes.

Le comté s’attend à des inondations généralisées, et les zones inondées lors de l’ouragan Ian devraient être prêtes à être à nouveau inondées.

Des tornades sont possibles.

Les personnes ayant des questions liées à la tempête dans le comté de Volusia peuvent appeler le centre d’information des citoyens du comté de Volusia au 866-345-0345.

Tout de Comté de Flagler est sous un avertissement d’ouraganet le comté côtier de Flagler fait l’objet d’un avertissement d’onde de tempête vers 5 h 30 mercredi.

Une surveillance des inondations est en vigueur dans tout le comté de Flagler jusqu’à jeudi après-midi. Environ 5 à 10 pouces de pluie ou plus sont possibles.

« Des crues soudaines causées par des précipitations excessives restent possibles », selon le service météorologique national.

Inland Flagler devrait connaître des vents de 15 à 25 mph avec des rafales de 40 mph, mais il existe une possibilité de vents de 58 à 73 mph. Une onde de tempête de 2 à 4 pieds au-dessus du sol ou plus est possible dans l’intérieur des terres de Flagler, dans les zones sujettes aux ondes de tempête.

Coastal Flagler pourrait voir des ondes de tempête inonder des zones sujettes aux ondes de tempête de 3 à 5 pieds. Coastal Flagler pourrait voir des vents de 35 à 45 mph avec des rafales de 65 mph, mais il existe un potentiel de vents de 58 à 73 mph

Des tornades sont possibles.

-Sheldon Gardner

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : EN DIRECT : L’ouragan Milton risque de provoquer des inondations dans le comté de Volusia