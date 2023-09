L’ordre d’évacuation de Sorrente a été dégradé pour alerter sur l’incendie de forêt de Shuswap

Un ordre d’évacuation pour 14 propriétés dans la région de Sorrente du Shuswap a été déclassé en alerte, et les résidents de ces adresses peuvent rentrer chez eux.

L’ordre a été émis le mercredi 30 août en raison de l’incendie de forêt de Bush Creek East, qui couvre environ 43 000 hectares par le BC Wildfire Service.

L’incendie de forêt continue de présenter un risque pour ces propriétés de Sorrente et les résidents doivent être prêts à évacuer à nouveau dans un bref délai si les conditions s’aggravent, a déclaré samedi 2 septembre le district régional de Columbia Shuswap.

Voici ce que les résidents doivent faire lorsqu’une alerte d’évacuation est en vigueur :

• Localisez vos sacs à emporter pour vous et votre famille. Rassemblez les articles essentiels tels que les médicaments, les lunettes, les papiers précieux et les soins immédiats nécessaires aux personnes à charge. Réapprovisionnez tous les articles périmés ou qui doivent être remplacés, assurez-vous que vous et les membres de votre famille disposez de suffisamment de vêtements et de faux frais pour une période de 72 heures et ayez ces articles à portée de main pour un départ rapide. Voir www.preparedbc.ca pour plus de détails.

• Aidez votre équipe locale des services de soutien d’urgence en vous inscrivant dès maintenant sur le site Web d’enregistrement et d’assistance aux évacués à l’adresse www.ess.gov.bc.ca. Cela rationalise le processus d’enregistrement dans un ordre d’évacuation.

• Contactez les membres de la famille, informez-les de la situation et déterminez un lieu de rencontre à l’extérieur de la zone d’évacuation où vous pourrez vous reconnecter en toute sécurité si la zone est évacuée.

• L’hébergement dans la région peut être limité. Prenez des dispositions pour rester en famille ou entre amis, si possible.

• Prenez soin de vos animaux de compagnie ou de tout autre animal en les déplaçant dans un endroit sûr. Planifiez leurs soins si vous n’êtes pas à la maison.

• Organiser le transport de tous les membres du ménage. Préparez-vous à déplacer des personnes handicapées et/ou des enfants.

• Surveillez régulièrement la page Web du Programme d’urgence Shuswap (SEP) à l’adresse www.shuswapemergency.ca, le Programme d’urgence Shuswap sur Facebook et Twitter, les plateformes Facebook et Twitter du CSRD ou les sources d’information locales pour obtenir des informations à jour et exactes. Ou inscrivez-vous à Alertable, notre système de notification massive d’urgence, à www.csrd.bc.ca/alertable.

