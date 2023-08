L’ordre d’évacuation a été levé après que les pompiers ont éteint le feu de brousse de Maui près du site de l’incendie mortel de Lahaina

LAHAINA, Hawaï (AP) — Un ordre d’évacuation suite à un feu de brousse qui a brûlé 10 acres (4 hectares) à Maui a été levé samedi par les autorités d’urgence.

L’incendie a incité les autorités de Maui à évacuer temporairement samedi les habitants d’un quartier de Lahaina, à quelques kilomètres seulement du site récemment ravagé par les incendies, avant que les pompiers ne le maîtrisent.

L’agence de gestion des urgences du comté de Maui a annoncé dans une publication sur les réseaux sociaux que l’évacuation s’était terminée à 17 heures et que les résidents pouvaient rentrer chez eux.

Les pompiers ont éteint les flammes depuis le haut à l’aide d’un hélicoptère et avec des tuyaux au sol, a déclaré John Heggie, porte-parole du Centre commun d’information du comté de Maui.

Le comté de Maui a déclaré dans un message en ligne que l’incendie ne constituait plus une menace active, mais que les pompiers travaillaient dans la zone et que les évacués devaient rester à l’écart jusqu’à ce qu’il soit possible de revenir en toute sécurité.

L’ordre d’évacuation concernait un petit nombre de maisons situées dans les collines au-dessus des hôtels de Kaanapali. Le nombre de personnes concernées n’était pas précisé dans l’immédiat.

Au moins 115 personnes ont été tuées et 2 000 structures détruites lorsqu’un incendie de forêt a ravagé le centre-ville de Lahaina le 8 août. Les pluies minimes ont plongé la région dans la sécheresse.

Cet incendie a été exacerbé par de forts alizés alimentés en partie par l’ouragan Dora, qui est passé à 800 kilomètres au sud de Maui.

Le service météorologique national prévoit des brises de 3 à 8 mph (4,8 à 12 km/h) pour Lahaina samedi après-midi.

The Associated Press