L’ordre d’Erdogan ? Le Parlement turc supprime Coca Cola et Nestlé du menu car… | Nouvelles du monde

Le parlement turc a retiré les produits Coca Cola et Nestlé de ses restaurants en raison de leur soutien présumé à Israël dans le contexte de la guerre contre le Hamas, selon un communiqué du Parlement, a rapporté l’agence de presse Reuters citant une source qui a nommé les deux sociétés.

Guerre Israël-Hamas : le président turc Recep Tayyip Erdogan(AFP)

“Il a été décidé que les produits des entreprises qui soutiennent Israël ne seraient pas vendus dans les restaurants, cafétérias et salons de thé du campus du Parlement”, indique le communiqué. La décision a été prise par le président du Parlement Numan Kurtulmus et n’a pas identifié les entreprises, mais une source parlementaire a déclaré à Reuters que les boissons Coca-Cola et le café instantané Nestlé étaient les seules marques supprimées du menu.

La décision a été prise en réponse à la demande du public, a-t-on indiqué.

“Le bureau du président du Parlement n’est pas resté indifférent au tollé général et a décidé de retirer les produits de ces sociétés de la carte des cafés et restaurants du Parlement”, a déclaré la source à Reuters. Les deux sociétés ont été citées ces derniers jours dans des publications sur les réseaux sociaux par des militants turcs appelant au boycott des produits israéliens et des entreprises occidentales qu’ils considèrent comme soutenant Israël.

Le gouvernement turc a vivement critiqué les attaques israéliennes à Gaza et le soutien occidental à Jérusalem. Israël bombarde Gaza depuis que le Hamas a attaqué le sud d’Israël il y a un mois, lorsque ses combattants ont tué 1 400 personnes et capturé 240 otages. Les responsables de la santé à Gaza affirment que l’attaque israélienne a tué plus de 10 000 Palestiniens, dont quelque 4 100 enfants.

Des centaines de milliers de personnes en Turquie sont descendues dans la rue pour protester contre les opérations israéliennes à Gaza au cours du mois dernier. Beaucoup ont également manifesté sur les réseaux sociaux.

