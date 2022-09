L’ordre de service pour les funérailles de la reine Elizabeth publié par le palais

Buckingham Palace a publié de nouveaux détails sur les procédures élaborées prévues pour le monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne, qui a soigneusement réfléchi à la façon dont le monde la verrait partir. Le service de 11 heures à l’abbaye de Westminster à Londres, où Elizabeth a été mariée et couronnée, vise à rendre hommage à son “règne remarquable et à sa vie de service en tant que chef de l’État, de la nation et du Commonwealth”, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué de presse dimanche. Le très révérend David Hoyle, doyen de Westminster, dirigera les funérailles d’État, avec le sermon donné par l’archevêque de Cantorbéry, le très révérend et très honorable. Justin Welby.

Des lectures seront données par Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, et la Première ministre britannique Liz Truss. La musique comprendra une pièce spécialement commandée, ainsi qu’un hymne composé pour le couronnement d’Elizabeth en 1953.

La reine aurait été étroitement impliquée dans la planification du service, a déclaré Ian Markham, doyen et président du Virginia Theological Seminary.

“Elle a pris un réel intérêt pour ce service”, a déclaré Markham, un prêtre épiscopal. “C’est une chrétienne très fervente. Elle a vu son service comme sa vocation, et elle l’a fait en tant que personne qui croit vraiment qu’il y a un Dieu et qui veut y être fidèle.

Markham, qui a étudié la religion en Angleterre, a qualifié le service de la reine de “axé sur la résurrection”.

“On parle beaucoup de la vie à venir, et ce serait qui elle était : c’était une personne qui avait une foi profonde et une foi très ancrée, et était donc convaincue que ce n’était qu’une saison et que cela faisait partie d’un plus long voyage dans la vie de Dieu. C’est ce que je retiens du service.

John Sentamu, un évêque anglican à la retraite qui a participé à la planification des funérailles royales alors qu’il était archevêque de York, a déclaré à la BBC que la reine ne voulait pas que ses funérailles soient “ennuyeuses”. Il l’a appelé “l’anglais à son meilleur”.

“La reine ne veut pas et ne voulait pas ce que vous appelez des services longs et ennuyeux.”

Avant les funérailles, la cloche du ténor de l’abbaye de Westminster sonnera une fois par minute pendant 96 minutes, chaque coup représentant une année de la vie d’Elizabeth. Des représentants des communautés juives, baha’ies, jaïnes, bouddhistes, musulmanes et autres entreront en procession, ainsi que ceux des Églises du Pays de Galles, d’Écosse, d’Irlande du Nord et d’Angleterre. Également présents : le sous-doyen de la chapelle royale et le doyen de Windsor.

Markham a qualifié l’inclusion d’autres confessions de significative et a noté que le roi Charles III a souligné que la monarchie ne peut pas être uniquement anglicane. Inclure d’autres religions, a déclaré Markham, “reconnaître une Grande-Bretagne en mutation”.

Le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, participeront au cortège de leur arrière-grand-mère avec leur père et leur mère, le prince William et Catherine, princesse de Galles, a indiqué le palais. Leur frère, Louis, 4 ans, n’est pas inscrit au programme funéraire.

Le prince Harry et son épouse, Meghan, duchesse de Sussex, seront également dans le cortège derrière Charles, malgré leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020.

Alors que le cercueil de la reine est transporté dans l’abbaye, le chœur de l’abbaye de Westminster chantera les Sentences – des lignes de l’Écriture mises en musique qui ont été utilisées à chaque enterrement d’État britannique depuis le 18e siècle. Le Chœur de la Chapelle Royale du Palais Saint-James se joindra au chant des deux dernières Sentences.

Hoyle se souviendra de «l’engagement inébranlable d’Elizabeth envers une haute vocation pendant tant d’années en tant que reine et chef du Commonwealth», selon le plan, appelé «ordre de services».

“Avec admiration, nous nous souvenons de son sens du devoir et de son dévouement envers son peuple”, dira-t-il. « Avec action de grâces, nous louons Dieu pour son exemple constant de foi et de dévotion chrétiennes. Nous nous souvenons avec affection de son amour pour sa famille et de son engagement envers les causes qui lui sont chères.

Le chœur chantera une pièce spécialement commandée intitulée “Like as the Hart”, composée par le maître de la musique du roi Judith Weir. La pièce a été inspirée par la «foi chrétienne inébranlable» de la reine, selon les plans funéraires, et est une mise en musique du Psaume 42.

Queen avait une “connaissance extrêmement détaillée” de la musique, déclare le compositeur royal

Après la lecture de Truss viendra l’hymne “Le Seigneur est mon berger”, qui a été chanté lors du mariage en 1947 de la princesse Elizabeth et du lieutenant Philip Mountbatten. D’autres sélections musicales incluent l’hymne “Mon âme, il y a un pays”, que le palais a décrit comme “un hymne de grand espoir”. Markham a déclaré que la reine aurait été celle qui l’aurait choisi.

Le chœur chantera également “O Taste and See How Gracious the Lord Is”, une composition de Ralph Vaughan Williams pour le couronnement de la reine en 1953.

“Vous allez entendre les voix angéliques de la chorale”, a déclaré Sentamu à la BBC.

Vers la fin des funérailles, le dernier message jouera. Le court appel de clairon est similaire aux claquettes jouées aux États-Unis. Elle sera suivie de deux minutes de silence à travers le Royaume-Uni. Plus tard, la congrégation chantera l’hymne national, “God Save the King”.

Il symbolise le décès d’un monarque et l’arrivée du suivant, a déclaré Markham.

“Voilà le mantra que la monarchie ne meurt jamais”, a-t-il déclaré. « Un monarque meurt. La monarchie ne meurt jamais.