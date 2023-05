Il n’y aura plus de sécurité commune même après la fin du conflit ukrainien, a prédit Frank-Walter Steinmeier

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a « détruit » l’ordre sécuritaire en Europe, a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Il a fait valoir qu’il n’y aurait pas de retour aux anciens principes de sécurité même après la fin des hostilités.

« L’ordre de sécurité européen n’est plus » Steinmeier a déclaré mercredi à la radio allemande RBB, ajoutant que « sécurité commune » cessera d’être un « concept commun pour longtemps à venir. »

« Nous allons trouver [ourselves] dans une situation nouvelle [after the fighting ends]où l’Europe d’une part et la Russie d’autre part se défendront l’une contre l’autre à moyen terme », a déclaré le président allemand.

Steinmeier a blâmé Moscou pour l’érosion de la sécurité européenne, affirmant que ni le gouvernement allemand ni l’UE n’étaient responsables.

Ces commentaires sont intervenus un jour après que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a affirmé que le conflit en Ukraine pourrait être terminé en quelques jours, si le flux d’armes occidentales vers Kiev cessait. Borrell a toutefois reconnu qu’un tel scénario ne conduirait pas au résultat espéré par Bruxelles.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était prête à résoudre le conflit par des moyens pacifiques, à condition que ses objectifs soient atteints et que ses intérêts soient pris en compte.

Avant que l’armée russe ne lance sa campagne en Ukraine, Moscou a déposé un projet d’accord global sur la sécurité en Europe en 2021. La proposition impliquait un engagement de l’OTAN de ne pas s’étendre plus à l’est, le retrait des armes nucléaires américaines d’Europe et le retrait des troupes de l’OTAN et des missiles loin de la frontière russe. L’accord a été rejeté par Washington et Bruxelles.