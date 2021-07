L’Ordre d’Australie revient sur la voie de la victoire dans les Minstrel Stakes au Curragh | Nouvelles de course

Le héros de la Breeders’ Cup, Order Of Australia, a profité de la baisse de son objectif dans les Romanised Minstrel Stakes.

L’enfant de quatre ans a remporté le choc du Breeders’ Cup Mile à Keeneland en novembre avant de terminer sixième derrière la superstar de Hong Kong Golden Sixty à Sha Tin.

La charge d’Aidan O’Brien s’est affaiblie lors de son retour à l’action dans les Queen Anne Stakes à Royal Ascot le mois dernier, mais avait beaucoup moins dans son assiette à domicile et était le favori 2-1 sous Ryan Moore.

Order Of Australia était bientôt en tête et avait gardé suffisamment dans le réservoir à l’intérieur du dernier des sept stades pour repousser le défi de Njord d’une longueur et un quart.

O’Brien a déclaré: « Sa première course cette année à Ascot était juste un peu en désordre alors qu’ils sautaient et qu’ils hackaient. C’était la première fois que nous décidions de l’asseoir, étant sa première course de l’année.

« Il a beaucoup de vitesse et il est capable d’accélérer. Ryan était content de sortir si quelqu’un voulait lui donner une avance et sinon il était content de faire sa propre course. Il est très simple.

« Il est fait comme un sprinter/miler – à mi-chemin, il a vraiment commencé à l’allumer et Ryan lui a fait un bon tour.

« C’est un cheval qui prend bien ses courses, alors nous pensions venir ici et ensuite aller pour les Sussex Stakes. Il a beaucoup de vitesse et fait un bon kilomètre.

« C’est un cheval à attendre avec impatience et peut aller en Amérique plus tard dans l’année et peut-être courir après cela également. »