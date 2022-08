L’Ordre catholique lutte pour lever 100 millions de dollars pour expier le travail des esclaves

Les jésuites américains, qui ont compté sur le travail des esclaves et les ventes d’esclaves pendant plus d’un siècle, avaient discuté l’année dernière de plans pour vendre toutes leurs anciennes terres de plantation restantes dans le Maryland, ont déclaré les prêtres. Ils ont discuté du transfert du produit, ainsi qu’une partie du produit d’une vente de plantation antérieure de 57 millions de dollars, à la fiducie. L’argent de la fiducie sera versé à une fondation qui financera des programmes au profit des descendants, notamment des bourses d’études et de l’argent pour les besoins d’urgence, et promouvra des projets de réconciliation raciale.