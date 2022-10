“L’ordre basé sur des règles” n’est pas clairement défini – expert en études internationales à RT

Un pays ne peut pas dicter ses conditions au reste du monde, déclare le vice-président du Shanghai Center for Intl Studies

Le soi-disant « ordre fondé sur des règles », souvent évoqué en Occident comme le principe directeur des relations mondiales, n’est pas quelque chose qui a en fait une définition claire, a déclaré Nelson Wong, vice-président du Centre d’études internationales de Shanghai. a dit.

S’adressant à RT dimanche, Wong a noté que les dispositions de cette “ordonnance basée sur des règles” sont “introuvable,” car ils ne sont écrits dans aucun type de document.

Il a toutefois souligné qu’il était crucial que les nations entrant dans la “nouvelle phase du développement mondial” besoin de “Jouer selon les règles,” qui devrait être précisé et accepté par tous les acteurs majeurs, et pas seulement par un pays.

Wong a commenté les déclarations récentes faites par les dirigeants chinois et russes au sujet d’un “monde multipolaire” notant qu’il est “certainement en route” et a exprimé l’espoir que l’Occident “Face à la réalité”.

Alors que la Chine poursuit son initiative de plusieurs billions de dollars connue sous le nom de One Belt One Road, qui vise à développer l’infrastructure mondiale grâce à des investissements dans près de 150 pays et organisations internationales, Wong dit que Pékin a choisi “un parcours différent” pour l’expansion mondiale, contrairement aux pratiques coloniales de l’Occident.

L’expert a également commenté l’élection de Xi Jinping pour un troisième mandat en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois, déclarant que cette nomination sans précédent montre la “l’unité et le consensus du parti”.

Répondant aux affirmations des médias occidentaux selon lesquelles Xi essayait de renforcer sa loyauté envers lui-même en remaniant son cabinet, Wong a insisté sur le fait que de telles perceptions sont “très mal” et montre que ceux qui portent de telles accusations “Je ne comprends pas la politique chinoise.”

Le même “perceptions ridicules de la Chine” expliquent également les inquiétudes de l’Occident quant au fait que Pékin envisage de reprendre par la force l’île autonome de Taiwan, a noté Wong. Il a réitéré la position de la Chine selon laquelle elle souhaite “réunification nationale” avec l’île par des moyens pacifiques et la diplomatie et que l’usage de la force n’est réservé qu’en cas d’ingérence d’un pays étranger dans la question ou lorsque des groupes séparatistes taïwanais « devenir incontrôlable ».