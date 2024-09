L’ordonnance restrictive d’une candidate de Golden Bachelorette émise par son ex refait surface

Bachelorette dorée La star Gil Ramirez, qui a reçu une rose de la star Joan Vassos lors de la première de la saison du 18 septembre cette semaine, a vu des détails de son passé révélés vendredi.

L’éducateur de 60 ans de Mission Viejo, en Californie, a fait l’objet d’une ordonnance de protection temporaire contre la violence domestique déposée contre lui il y a trois mois par une ex-petite amie suite à des allégations de harcèlement. Personnes signalé. La femme, qui prétendait sortir avec Ramirez, a déclaré : « Il a établi des contacts indésirables répétés avec moi, des membres de ma famille et des amis » et qu’il « se présentait dans des endroits que je fréquente pour me confronter quotidiennement ».

Personnes a noté que le dossier judiciaire était daté du 11 juin, ce qui Le Hollywood Reporter je peux confirmer que c’était juste quelques jours avant le début du tournage de la célèbre émission de télé-réalité sur les rencontres d’ABC. La Bachelorette en or et le Célibataire d’or sont des spin-offs seniors de séries phares Le Célibataire et La Bachelorette.

L’audience du 2 juillet a ensuite été reportée, Personnes signalé, parce que Ramirez n’a pas pu être servi – vraisemblablement parce qu’il était déjà au Célibataire manoir à Agoura Hills, Californie, tournage La Bachelorette en or. Lors d’une audience ultérieure, le 24 juillet, la TRO a ensuite été abandonnée et rejetée pour « défaut de poursuite pour défaut de signification ».

En raison du timing, une source proche de la production de l’émission raconte THR que le dépôt « a eu lieu dans la brève période entre l’achèvement de [the show’s] « Une enquête approfondie sur les antécédents et un processus de vérification exhaustif, puis le début de la production. »

Maintenant que cette information a été révélée, la source affirme qu’ABC et les producteurs Warner Horizon ont « encore modifié son temps d’écran déjà limité et l’ont minimisé dans ses ressources promotionnelles à l’avenir ».

Vassos, qui a perdu son mari de 32 ans d’un cancer en 2021, est issue de la saison inaugurale de la Célibataire d’or avec Gerry Turner. Après avoir quitté cette saison prématurément en raison d’une urgence familiale, elle est revenue pour diriger la première saison de Bachelorette doréequi a fait ses débuts mercredi dernier. Lors de la première soirée de l’émission, elle a rencontré 24 candidats et a distribué 18 roses ; Ramirez était parmi eux.

La biographie ABC de Ramirez décrit le père de deux enfants comme «la combinaison parfaite de romantisme, de douceur et d’émotion » et un « éducateur [who] est à nouveau prêt pour l’amour et regrette ce sentiment de savoir que vous êtes avec la bonne personne.

Le mardi, un jour avant le Bachelorette dorée a été diffusé en première, il est également apparu que le gagnant de la saison la plus récente de La BacheloretteDevin Strader a été arrêté et une ordonnance de protection a été déposée contre lui par une ex-petite amie plusieurs années avant de participer à l’émission de téléréalité.

THR a rapporté que, bien que l’affidavit d’une arrestation pour cambriolage ait été rendu public pendant le processus de vérification de Strader, les détails de l’ordonnance de restriction avaient été scellés lorsque Bachelorette Les producteurs effectuaient leurs vérifications d’antécédents. Strader, qui a annulé ses fiançailles avec la star Jenn Tran entre la finale préenregistrée et la diffusion en direct Après la rose finale Le journaliste, qui a fait une interview spéciale plus tôt ce mois-ci, a répondu aux allégations révélées cette semaine, en déclarant notamment : « Cette ordonnance restrictive n’a jamais été accordée et a été complètement rejetée. Mon ex-petite amie de fac et moi avons fini par nous réconcilier et avons fini par mettre fin à notre relation en bons termes. C’était la première fois que je tombais amoureux et j’ai beaucoup appris de notre relation. Ce fut une expérience enrichissante pour nous deux. »

Tran, quant à lui, est désormais en compétition sur Danse avec les starset dit THR lors de la première de la saison de cette semaine, mardi, après que les allégations de Strader ont été révélées, elle a déclaré qu’elle « guérissait » et « récupérait de l’énergie » en elle-même tout en participant à sa prochaine émission de télé-réalité.