L’ordonnance d’un juge Trump annulant le moratoire fédéral sur les expulsions, brièvement expliquée

Une femme exécute le chat de la famille après que les adjoints du shérif sont arrivés pour purger une ordonnance d’expulsion afin de retirer sa famille de leur domicile le 15 septembre 2011, à Centennial, Colorado. | John Moore / Getty Images

L’opinion est terriblement fausse.

Depuis près d’un an, des millions d’Américains incapables de payer leur loyer en raison de la crise économique déclenchée par Covid-19 bénéficient de certaines protections contre les expulsions. La loi CARES, qui est entrée en vigueur en mars dernier, et le deuxième projet de loi de secours Covid, qui a été signé en décembre, prévoyaient des moratoires temporaires sur de nombreuses expulsions.

Dans les périodes intermédiaires où ces garanties légales contre l’expulsion ne sont pas en vigueur – le moratoire de la loi CARES a expiré après 120 jours, et le moratoire du deuxième projet de loi de secours a expiré le 31 janvier – les Centers for Disease Control ont imposé un moratoire similaire en utilisant leur propre autorité, citant une loi fédérale qui permet au directeur du CDC de «faire et appliquer de tels règlements selon lui, sont nécessaires pour empêcher l’introduction, la transmission ou la propagation de maladies transmissibles. »

Jeudi soir, un juge nommé par Trump dans un tribunal fédéral du Texas a rendu une décision qui remet en question la légalité de ces moratoires. Actuellement, il n’y a pas de moratoire du Congrès sur les expulsions en place, seulement le moratoire des CDC, bien qu’il soit probable que le projet de loi de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars actuellement négocié au Congrès mettra en œuvre un nouveau moratoire statutaire.

Bien que l’ordonnance du juge J. Campbell Barker dans Terkel contre Centers for Disease Control and Prevention n’annule explicitement que le moratoire du CDC, l’opinion de Barker est assez large et suggère que la réglementation par le Congrès des expulsions peut également être inconstitutionnelle. Son opinion, si elle était adoptée par les tribunaux supérieurs, pourrait mettre en danger toute réglementation fédérale du marché du logement, y compris l’interdiction de la discrimination en matière de logement.

Les implications de l’opinion de Barker, expliquées

L’opinion est un mélange de tropes libertaires, de théorie constitutionnelle longtemps rejetée et de déclarations totalement en contradiction avec les décisions contraignantes de la Cour suprême.

La poussée de Barker Terkel l’opinion est que la clause de commerce de la Constitution, qui prévoit que le Congrès peut «réglementer le commerce … entre les différents États», n’est pas assez large pour permettre une réglementation fédérale des expulsions.

Mais, comme la Cour suprême l’a expliqué dans États-Unis c.Lopez (1995), la clause sur le commerce donne au Congrès une large autorité pour réglementer l’économie nationale – y compris toute activité qui «affecte substantiellement» le commerce interétatique. » Bien que Lopez annulé une loi fédérale interdisant aux individus d’apporter des armes à feu près des zones scolaires, le Lopez l’opinion souligne l’étendue du pouvoir du Congrès de réglementer l’économie. «Là où l’activité économique affecte considérablement le commerce interétatique», a écrit le juge en chef William Rehnquist pour la Cour, «la législation réglementant cette activité sera maintenue».

Pour contourner des décisions comme Lopez, Barker fait valoir que l’expulsion d’une personne d’une maison qu’elle paie des milliers de dollars par an pour le loyer n’est pas une «activité économique».

«La loi en cause dans Lopez a criminalisé la possession de son arme de poing dans une zone couverte », a écrit Barker. «L’ordonnance en cause ici criminalise la possession de ses biens lorsqu’elle est habitée par une personne assurée. Aucune des activités réglementées n’est économique sur le plan matériel. »

Il suffit de citer cet argument pour le réfuter. Encore une fois, Barker affirme que retirer quelqu’un d’une maison qu’il loue, pour de l’argent, parce que cet individu n’a pas payé la somme d’argent convenue, n’est pas une activité économique.

Mais juste au cas où il ne serait pas évident que Barker se trompe, la décision de la Cour suprême Russell c.États-Unis (1985) le contredit directement. Russell a statué que «le pouvoir du Congrès de réglementer la catégorie d’activités qui constituent le marché locatif de l’immobilier comprend le pouvoir de réglementer l’activité individuelle au sein de cette catégorie.»

L’opinion de Barker est toujours erronée même si vous acceptez son affirmation selon laquelle l’expulsion d’une personne d’un logement locatif n’est pas une activité économique.

Dans Wickard c.Filburn (1942), la Cour suprême a statué que le pouvoir du Congrès de réglementer le commerce s’étend à la décision d’un agriculteur de cultiver du blé pour son usage personnel. Bien que ce blé n’ait pas été vendu sur le marché commercial, la Cour suprême a expliqué dans Wickard, «Le blé cultivé localement … entre en concurrence avec le blé dans le commerce» et peut donc influer sur le prix du blé sur le marché national.

Comme la Cour l’a résumé plus tard Wickard opinion dans Gonzales contre Raich (2005), Wickard représente la proposition selon laquelle le Congrès peut réglementer l’activité non économique lorsque cette activité, «considérée dans son ensemble», a «une influence substantielle sur les prix et les conditions du marché».

Ainsi, pour confirmer l’opinion de Barker, une cour d’appel devrait conclure que toutes les expulsions qui ont lieu aux États-Unis n’ont pas d’impact substantiel sur le marché immobilier américain. Encore une fois, décrire l’opinion de Barker, c’est la réfuter.

La décision de Barker est le deuxième avis cette semaine d’un juge nommé par Trump basé au Texas qui bloque une politique fédérale tout en s’appuyant sur un raisonnement juridique douteux. Mardi, le juge Drew Tipton a rendu une ordonnance bloquant une pause de 100 jours sur les expulsions annoncées le premier jour de l’administration Biden.

L’ordonnance de Tipton est en contradiction avec une longue série de décisions de la Cour suprême selon lesquelles les tribunaux devraient être extrêmement réticents à forcer le gouvernement à intenter des poursuites en matière d’immigration contre des immigrants individuels.

Les ordonnances de Tipton et de Barker feront appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit, l’un des tribunaux les plus conservateurs du pays, puis potentiellement devant une Cour suprême où les républicains détiennent une majorité de 6 à 3. Il n’y a donc aucune garantie que l’une ou l’autre des décisions sera annulée par une juridiction supérieure.

On ne sait pas si Barker serait parvenu à la même conclusion si Donald Trump était toujours président – les moratoires statutaires et CDC ont pris effet à l’origine sous Trump. Mais les ordres de Barker et Tipton sont tous deux des aperçus de ce que le président Joe Biden est susceptible de vivre pendant le reste de sa présidence: des juges Trump qui, dans leur zèle pour limiter le pouvoir du gouvernement fédéral, prennent sans doute congé de leur obligation de respecter la loi.