L’ordonnance du SC ouvre la voie à l’intronisation d’anciens joueurs dans l’administration de l’AIFF

La Cour suprême a ordonné à la Fédération indienne de football (AIFF) d’élire un comité exécutif d’ici septembre afin qu’un organe élu puisse, conformément aux exigences de la fédération internationale de football (FIFA) et de la Confédération asiatique de football (AFC), accueillir le Sous- 17 Coupe du monde féminine, que l’Inde doit accueillir en octobre de cette année.

Un comité exécutif élu est également nécessaire pour que l’équipe nationale de football puisse participer aux événements de la FIFA et de l’AFC.

Lors de l’adoption de l’ordonnance le 3 août, le tribunal suprême a fait deux observations clés – premièrement, l’inclusion d’éminents footballeurs dans la direction de l’AIFF en ordonnant que le corps général soit formé par 36 membres de l’association d’État et 36 joueurs, hommes et femmes, et deuxièmement, que les élections se déroulent conformément au Code national du sport et à l’article 26 du projet de constitution, qui prévoit un mandat et une limite d’âge fixes pour les membres du bureau.

L’ordre donne l’occasion de pomper du sang frais dans l’administration de l’AIFF. D’anciens joueurs comme Kalyan Chaubey, Bhaichung Bhutia, IM Vijayan et des administrateurs comme Saji Prabhakaran de la Delhi Football Association, Manvendra Singh de la Rajasthan Football Association, NA Haris de la Karnataka State Football Association peuvent participer aux prochaines élections de la fédération s’ils le souhaitent.

Kalyan Chaubey, ancien gardien de but indien et partie à l’affaire, a salué la décision en disant qu’il se battait depuis longtemps pour la cause des footballeurs et que maintenant ses opinions étaient justifiées.

Chaubey avait dit à IANS plus tôt: «J’ai exigé deux choses. Premièrement, selon le Code national du sport, la façon dont l’AIFF est actuellement gérée n’est pas conforme aux règles. L’AIFF devrait suivre le jugement de la Cour suprême à cet égard, c’est-à-dire organiser des élections appropriées pour diriger le comité.

“Deuxièmement, l’AIFF a mis une condition très étrange selon laquelle si quelqu’un veut contester les élections de la fédération, il ou elle doit occuper un poste dans une association d’État pendant au moins quatre ans.”

S’adressant à IANS vendredi, Chaubey, vainqueur de trois championnats SAFF, a déclaré: «Ce que j’avais demandé, c’est que si un ancien footballeur veut se présenter aux élections, il devrait avoir une chance même s’il ne remplit pas le critère ci-dessus. C’est parce que c’est au profit du football que ce comité est là, et un ancien footballeur peut en faire partie.

Prabhakaran, président de la Delhi Football Association, s’est abstenu de faire tout commentaire sur la question des membres du bureau de la fédération, qui occupent des postes depuis 12 ans ou plus, étant interdits de contestation de l’élection.

“Pour le moment, je n’ai pas l’ordonnance de la Cour suprême entre les mains, donc je ne veux faire aucun commentaire”, a-t-il déclaré à l’IANS.

Lorsqu’on lui a demandé s’il participerait aux élections, Manvendra Singh, président de la Rajasthan Football Association, a déclaré à l’IANS : “Ce qui est important, c’est que nous restions ensemble et que nous ramenions le football du pays à ses jours glorieux des années 1960. Je veux aussi dire que de bonnes personnes devraient diriger la fédération, qu’elles soient des joueurs éminents ou de bons administrateurs.

