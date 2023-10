L’ordonnance du juge annule un événement qui aurait bloqué l’entrée exclusive d’une clinique d’avortement du Kansas

WICHITA, Kan. (AP) — Une manifestation prévue par un diocèse catholique du Kansas qui aurait bloqué la seule entrée d’une clinique d’avortement de Wichita samedi a été annulée après qu’un juge a suspendu le permis de la ville qui l’aurait autorisé.

Plus tôt cette année, le diocèse catholique de Wichita a obtenu un permis des services des parcs et loisirs et de la police de la ville pour fermer la rue devant la clinique Trust Women, a rapporté le Wichita Eagle. Le diocèse avait prévu d’organiser samedi matin une manifestation « Messe pour la vie » qui aurait bloqué l’entrée de la clinique tout en laissant ouverte l’entrée d’une autre clinique de la rue qui cherche à dissuader les gens d’avorter.

Un juge a accordé vendredi une demande d’ordonnance d’interdiction temporaire jusqu’à ce que le conseil municipal de Wichita tienne une audience pour répondre aux objections à la fermeture de la rue de la clinique Trust Women et d’une autre entreprise voisine. La clinique est normalement fermée pour affaires le samedi mais ouvre parfois pour des rendez-vous le week-end, ainsi que pour des tâches administratives et de nettoyage le samedi, a rapporté l’Aigle.

Les opérateurs de la clinique Trust Women ont déclaré avoir appris la fermeture prévue de la rue le mois dernier et avoir déposé une objection auprès de la ville. Aucune audience n’ayant été convoquée pour répondre aux objections au permis, la clinique a demandé une ordonnance de ne pas faire.

La bataille juridique survient plus d’un an après que les électeurs du Kansas ont affirmé de manière décisive le droit à l’avortement dans cet État conservateur.

Wichita a souvent été l’épicentre de conflits sur le droit à l’avortement. La Trust Women Clinic a été fondée par George Tiller, un prestataire d’avortement de Wichita qui a été abattu en 2009 par un extrémiste anti-avortement.

The Associated Press