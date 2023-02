L’ordonnance d’outrage de Trump confirmée par la cour d’appel de New York dans l’affaire du procureur général

“Une fois de plus, les tribunaux ont jugé que Donald Trump n’était pas au-dessus des lois”, a déclaré James.

“Pendant des années, il a essayé de bloquer et de contrecarrer notre enquête légale sur ses transactions financières, mais la décision d’aujourd’hui envoie un message clair qu’il y a des conséquences à abuser du système judiciaire”, a-t-elle déclaré. “Nous ne serons pas intimidés ou dissuadés de poursuivre en justice.”

Alina Habba, l’avocate de Trump dans l’affaire, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Engoron a infligé l’amende à Trump en avril dernier après avoir jugé qu’il avait omis à plusieurs reprises de donner aux enquêteurs de James les dossiers commerciaux de l’organisation Trump qu’ils recherchaient pour leur enquête sur sa société immobilière.

“M. Trump a délibérément désobéi à une ordonnance légale du tribunal”, a déclaré Engoron à l’époque.

Trump a ensuite payé l’amende, mais a fait appel de la conclusion d’outrage d’Engoron.

En septembre, James a intenté une action en justice de 250 millions de dollars contre Trump, sa société et trois de ses enfants adultes, les accusant de fraude généralisée impliquant des années d’états financiers.

La poursuite allègue que Trump a grossièrement surestimé la valeur de ses actifs auprès des banques, des assureurs et de l’Internal Revenue Service pour obtenir de meilleures conditions de prêt et d’assurance pour l’organisation Trump et pour obtenir des avantages fiscaux.

En plus d’énormes dommages financiers, la poursuite de James vise à interdire de manière permanente à Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump de servir en tant que dirigeant d’une société à New York, et à interdire de manière permanente aux sociétés Trump désignées comme défendeurs de faire affaires dans l’État de New York.