Lorsque Chauvin est arrivé, le garde, qui est noir, a commencé le processus de réservation de routine, y compris une tape sur Chauvin. Lydon regardait et a dit qu’il ne voulait pas que ce garde termine le processus de réservation, et à la place, deux officiers blancs l’ont terminé.

Peu de temps après, un autre garde qui est un plaignant est entré dans l’unité de réservation a déclaré qu’il avait été réaffecté du cinquième étage, où Chauvin était logé, car Lydon ne voulait pas de lui ni d’aucune autre minorité près de Chauvin.

Un autre plaignant qui regardait les caméras dans la prison a remarqué que les gardiens appartenant à des minorités travaillaient tous au troisième étage au lieu d’être dispersés dans tout le bâtiment comme d’habitude.

Lorsqu’il y a eu un appel à l’aide à l’étage de Chauvin en raison d’un détenu peu coopératif, les gardiens de la minorité qui ont répondu ont été renvoyés et interdits de se rendre à cet étage pour aider, selon le procès.

Le procès dit que les officiers blancs et les gardes non blancs qui ont la peau plus claire n’ont pas été réaffectés. Dans un cas, l’un des plaignants regardait des caméras lorsqu’il a vu un lieutenant blanc obtenir un accès spécial à Chauvin le 30 mai. Ce lieutenant est entré dans la cellule de Chauvin, s’est assis sur son lit et lui a tapoté le dos pour le réconforter. Il est également apparu que le garde blanc avait autorisé Chauvin à utiliser un téléphone portable, selon le procès.

M. Kaster a déclaré que la réaffectation des gardes remettait en question leur capacité à faire leur travail de manière professionnelle, uniquement en raison de la couleur de leur peau.

« L’impact sur nos clients a été immense. Ils sont profondément humiliés et en détresse et les liens nécessaires dans l’environnement de stress et de pression élevés de la (prison) ont été rompus », a déclaré M. Kaster.

Le comté de Ramsey a d’abord nié l’existence d’une quelconque ordonnance d’isolement, mais le Star Tribune avait précédemment rapporté que Lydon avait dit plus tard à ses supérieurs qu’il avait donné l’ordre «de protéger et de soutenir» les employés des minorités. La Star Tribune a rapporté que Lydon avait été rétrogradé.

Bonnie Smith, une autre avocate des gardiens, a déclaré que l’affaire était « choquante à certains égards en raison de son caractère manifeste. Vous savez, c’est une décision qui a été prise expressément et uniquement en raison de la couleur de la peau de nos clients et de leur race. . «