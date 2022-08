L’ordonnance d’éloignement contre les militants anti-avortement est prolongée

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Un juge fédéral du Tennessee a prolongé une ordonnance d’interdiction contre 10 militants anti-avortement et tous les membres de l’opération Save America, leur ordonnant de ne pas interférer avec les patients et les prestataires d’une clinique de santé reproductive à l’extérieur de Nashville.

L’ordre de mardi est intervenu après que les manifestants ont tenté d’entrer dans la clinique gérée par l’organisation à but non lucratif carafem à deux reprises la semaine dernière lors d’une conférence nationale d’Operation Save America – anciennement Operation Rescue, selon des documents judiciaires.

Le 28 juillet, trois personnes sont entrées dans l’immeuble du cabinet médical de Mt. Juliet où se trouve carafem et ont tenté d’accéder à la clinique en se faisant passer pour des patients, selon la plainte. L’une d’elles, Bevelyn Williams, a déclaré dans une vidéo en direct que le trio “terroriserait tout le bâtiment” s’il n’était pas autorisé à l’intérieur de la clinique. Elle a également déclaré que les trois allaient «démolir tout ce bâtiment», selon les archives judiciaires. Rickey Williams et Edmee Chavannes étaient également avec Williams.

La clinique a été fermée à clé, les patients et le personnel s’abritant dans une pièce fermée à clé jusqu’à ce que la police fasse sortir le trio du bâtiment. Les trois se sont ensuite rendus à Planned Parenthood à Nashville, où ils ont été arrêtés pour intrusion après avoir refusé de se conformer à plusieurs avertissements de quitter la propriété, selon la police de Metro Nashville. Rickey Williams avait une arme de poing dans sa ceinture, selon les archives judiciaires.

Les trois n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter. Rickey Williams et Edmee Chavannes n’ont pas de numéros de téléphone répertoriés et un numéro répertorié pour Bevelyn Williams a sonné sans réponse mercredi.

Le directeur national de l’opération Save America, Jason Storms, a déclaré mercredi que les trois personnes arrêtées ne faisaient pas partie de son organisation, bien que leurs actions aient coïncidé avec les manifestations de l’opération Save America. Storms a déclaré que les protestations des membres de son organisation étaient légales.

La plainte accuse Storms et plusieurs autres membres du groupe d’avoir pénétré dans la propriété de la clinique carafem et d’avoir tenté d’entrer dans le bâtiment le 26 juillet. Ils ont été arrêtés par la sécurité aux portes extérieures mais ont refusé de partir, envoyant la clinique en lock-out, selon le tribunal. dépôts. Lorsque la police est arrivée, le directeur adjoint de l’opération Save America, Matthew Brock, a déclaré aux officiers que le groupe avait “des hommes ici qui sont prêts à faire ce qui doit être fait”, selon les archives judiciaires.

Storms a déclaré que le groupe essayait de déterminer si la loi de déclenchement du Tennessee était en vigueur et si la clinique pratiquait des avortements au mépris de cette loi. Dans le Tennessee, l’avortement est actuellement interdit à environ six semaines, mais une loi de déclenchement devrait entrer en vigueur le 25 août qui interdirait tous les avortements dans tout l’État, sauf dans les cas où la procédure est nécessaire pour empêcher la mort de la personne enceinte ou une déficience grave de une fonction corporelle majeure. Cela ferait de la pratique d’un avortement un crime et exposerait les médecins à jusqu’à 15 ans de prison.

Brock a dit aux officiers: “Si la loi sur la gâchette est en vigueur et que vous n’allez pas appliquer la loi, nous avons des gens ici qui appliqueront la loi”, a déclaré Storms. Le groupe n’a bloqué aucune porte et des personnes entraient et sortaient du bâtiment lors de la discussion avec les forces de l’ordre, a-t-il déclaré.

Vendredi, la clinique a demandé une ordonnance d’interdiction temporaire, affirmant que les manifestants avaient violé la loi fédérale sur la liberté d’accès aux entrées de la clinique. Le même jour, un juge fédéral de Nashville a accordé une ordonnance qui expirerait le 5 août. Mardi, l’ordonnance a été prolongée jusqu’au 12 août, la durée maximale possible, avec une audience prévue ce jour-là pour déterminer si d’autres mesures sont nécessaires. .

Plusieurs des manifestants ont été arrêtés pour avoir bloqué l’accès à la clinique à plusieurs reprises. Bevelyn Williams et Chavannes ont été poursuivies par le procureur général de New York l’année dernière après avoir été accusées d’avoir interdit à plusieurs reprises l’entrée des patients à une clinique Planned Parenthood à Manhattan et d’avoir menacé de violence contre les patients et le personnel. Dans un règlement annoncé en avril 2021, le couple a convenu d’une zone tampon autour des entrées de la clinique et s’est vu infliger une amende de 5 000 $ pour toute violation.

Travis Loller, Associated Press