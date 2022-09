La Cour suprême a rendu mercredi soir une ordonnance brève et très inhabituelle qui a ouvert la voie à davantage de querelles juridiques sur la frontière entre la liberté religieuse et les lois anti-discrimination.

L’ordre lui-même est très étroit, donnant les avocats d’une université juive orthodoxe ont donné des instructions précises sur les requêtes qu’ils doivent déposer pour demander aux cours d’appel de New York de reconsidérer une décision contre l’université.

Un tribunal de première instance de l’État a ordonné à l’université de reconnaître un groupe d’étudiants LGBTQ, ce que l’école a refusé de faire pour des motifs religieux. L’école a demandé réparation sur le « dossier fantôme » de la Cour suprême, un processus pour obtenir une réparation accélérée des juges sans invoquer les procédures ordinaires de la Cour. Et l’université avait en fait de solides arguments selon lesquels le tribunal d’État avait au moins partiellement tort, en vertu de précédents de longue date de la Cour suprême.

Bien que la décision de la Cour suprême dans Université Yeshiva contre YU Pride Alliance est techniquement une perte pour l’université, car elle laisse l’ordonnance du tribunal de première instance en place, la décision se lit comme une menace implicite pour les cours d’appel de New York. Il est très probable que, si les cours d’appel de New York n’interviennent pas pour permettre à l’Université Yeshiva de refuser la reconnaissance au groupe de la fierté, la Cour suprême le fera dans un proche avenir.

Pendant ce temps, les quatre membres les plus conservateurs de la Cour ont exprimé leur dissidence. Ils ont également rejoint un avis du juge Samuel Alito qui, s’il devenait loi, nuirait gravement à la capacité de nombreux plaideurs des droits civiques d’intenter une action en justice contre la discrimination contre quelqu’un qui prétend que sa discrimination est motivée par sa foi religieuse. Et l’approche d’Alito pourrait facilement recueillir le cinquième vote dont elle a besoin pour devenir une opinion majoritaire si le Université Yeshiva l’affaire revient devant la justice.

L’ordonnance de la Cour suprême se lit comme une feuille de route pour que l’université finisse par gagner

L’affaire découle d’un différend entre Yeshiva, une université juive orthodoxe de New York, et un groupe Pride Alliance du campus qui souhaite être reconnu comme une organisation étudiante officielle par l’université. L’université refuse de le faire, affirmant que cela “violerait ses convictions religieuses sincères sur la manière de former ses étudiants de premier cycle aux valeurs de la Torah”.

Après que le groupe d’étudiants a intenté une action en justice, un tribunal de première instance de l’État a ordonné à l’université de reconnaître le groupe, et deux cours d’appel de New York ont ​​rejeté les efforts de l’université pour bloquer rapidement cette ordonnance. Cela a apparemment laissé la Cour suprême comme la dernière source de secours possible de l’université.

Mais les cinq juges de la majorité – les trois libéraux plus le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh – ont rejeté la demande de l’université de bloquer la décision du tribunal de première instance, notant que l’université aurait techniquement pu déposer des requêtes supplémentaires devant les cours d’appel de New York. “Les requérants peuvent demander aux tribunaux de New York d’accélérer l’examen du bien-fondé de leur appel”, a noté la Cour suprême. Ils “peuvent également déposer auprès de la Division d’appel une requête corrigée pour obtenir l’autorisation de faire appel du refus de ce tribunal de surseoir devant la Cour d’appel de New York”.

C’est une évolution inattendue. La Cour suprême des États-Unis ne fournit généralement pas aux avocats des instructions aussi détaillées sur la manière dont ils peuvent naviguer dans le processus d’appel d’un État. C’est un signe que cette Cour, avec sa récente déférence extraordinaire envers les conservateurs religieux, s’attend à ce que l’université prévale devant les tribunaux d’État.

De plus, Yeshiva a en fait avancé un argument assez solide selon lequel l’ordonnance du tribunal de première instance viole des doctrines de longue date donnant aux institutions religieuses “le pouvoir de décider par elles-mêmes, sans ingérence de l’État, des questions de gouvernement de l’Église ainsi que celles de la foi et de la doctrine”.

Si les cours d’appel de New York continuent de refuser à Yeshiva la réparation qu’elle demande, la Cour suprême a envoyé un signal assez fort dans son ordonnance de mercredi qu’elle ne suspendra pas sa main une seconde fois. Si les avocats de Yeshiva “ne demandent et n’obtiennent ni examen accéléré ni mesure provisoire de la part des tribunaux de New York”, l’ordonnance de la Cour déclare dans sa dernière ligne, “ils peuvent revenir devant cette Cour”.

En d’autres termes, les juges semblent livrer une menace à peine voilée aux cours d’appel de New York : accorder à Yeshiva la réparation qu’elle demande, sinon la Cour suprême le fera.

La Cour commence à ressentir la douleur de son propre “dossier fantôme”

Il convient de noter que cette affaire est arrivée à la Cour suprême sur son “dossier fantôme”, un mélange d’ordonnances d’urgence et d’autres questions accélérées que les juges décident sans briefing complet ni plaidoirie.

Historiquement, lorsque la Cour décidait d’une affaire, elle le faisait généralement après que l’affaire avait été pleinement examinée par les tribunaux inférieurs et après que les juges avaient reçu un exposé complet, entendu les plaidoiries et souvent passé des mois à rédiger une opinion. Ce long processus visait à empêcher les juges de commettre une erreur d’inattention dans leur décision finale. Étant donné que la Cour suprême a le dernier mot sur les questions de droit fédéral, il est logique qu’elle consacre beaucoup de temps à chaque affaire car il n’y a pas de moyen facile de reconsidérer une décision de la Cour suprême.

À partir de l’administration Trump, cependant, la Cour a commencé à ignorer ses pratiques normales pour statuer rapidement en faveur de Trump lorsqu’un tribunal inférieur a bloqué l’une de ses politiques – ce qui a incité la juge Sonia Sotomayor à avertir que sa Cour « mettait un pouce sur la balance en faveur de » l’administration Trump.

Les données confirment l’accusation de Sotomayor. Au cours des administrations précédentes, demander à la Cour de se saisir d’une affaire sur son rôle parallèle était considéré comme un acte tellement extraordinaire que même le gouvernement fédéral hésitait à le faire. Selon un article de 2019 du professeur de droit de l’Université du Texas, Stephen Vladeck, “au cours des seize années des administrations George W. Bush et Obama, le solliciteur général a déposé un total de huit demandes de ce type – en moyenne une chaque autre [Supreme Court] Terme.”

Mais le ministère de la Justice de Trump a ignoré cette norme de longue date, déposant “au moins vingt et une demandes de sursis à la Cour suprême” en moins de trois ans, dont 10 au cours du mandat d’un an à la Cour suprême qui a débuté en octobre 2018. Et la majorité nommée par les républicains de la Cour a récompensé Trump pour ce comportement, offrant à son administration une victoire totale ou partielle dans environ les deux tiers des cas, selon Vladeck.

L’une des conséquences de l’empressement de la Cour à trancher les affaires rapidement et sans délibération complète est que les plaideurs privés conservateurs ont également commencé à porter des affaires sur le rôle parallèle de la Cour avec une fréquence croissante. Et cela crée une tonne de travail inutile pour les juges. Les anciennes normes, qui dissuadaient les avocats de demander une réparation dans le cadre du dossier fictif, ne permettaient pas seulement de garantir que les juges examinaient pleinement une affaire avant de prendre une décision, elles protégeaient également les juges d’une cascade de requêtes sollicitant leur attention immédiate.

L’ordonnance de la Cour dans le Université Yeshiva l’affaire est conforme à son ancienne pratique consistant à encourager les avocats à rechercher toutes les voies de recours possibles auprès des tribunaux inférieurs avant de porter une affaire à l’attention des juges. Mais parce que le Yeshiva semble conçue pour faire pression sur les tribunaux inférieurs afin qu’ils accordent à la Yeshiva la réparation qu’elle demande, il est peu probable qu’elle dissuade les futurs justiciables d’intenter des affaires parallèles à l’avenir.

Alito veut faire une profonde coupe dans la loi anti-discrimination

Dans une opinion dissidente à laquelle se sont également joints les juges Clarence Thomas, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett, Alito affirme que sa Cour aurait dû accorder une réparation immédiate à Yeshiva. Ce n’est pas surprenant, car Alito adopte fréquemment des positions maximalistes en faveur des conservateurs religieux.

Et, en effet, l’opinion d’Alito adopte une approche nettement maximaliste de cette affaire, appelant à une règle juridique qui rendrait très difficile l’application des lois anti-discrimination contre quiconque prétend que sa religion l’oblige à discriminer.

Dans Division de l’emploi c.Smith (1990), la Cour suprême a statué que les objecteurs religieux doivent généralement suivre les mêmes lois que tout le monde. Un État ne peut pas isoler les personnes de foi pour un traitement inférieur qui n’est pas imposé aux individus ou aux institutions laïques, mais les objecteurs religieux doivent respecter toutes les « lois neutres ».[s] d’application générale.

Mais Alito affirme que la loi anti-discrimination de New York n’est pas neutre ou généralement applicable car elle ne s’applique pas aux “ordres bienveillants” – en fait, elle ne s’applique à aucun “aucun club qui prouve qu’il est par nature distinctement privé”.

Ces types de dérogations aux lois sur les droits civils pour les clubs privés sont extrêmement courants. La loi fédérale interdisant aux entreprises qui offrent leurs services au public de se livrer à de nombreuses formes de discrimination, par exemple, exempte “un club privé ou un autre établissement qui n’est en fait pas ouvert au public”. Il est probable que le premier amendement, qui accorde des droits de libre association aux organisations associatives qui ne s’appliquent pas aux entreprises publiques, interdit aux États de promulguer des lois anti-discrimination qui obligent les clubs véritablement privés à accepter des membres qu’ils ne veulent pas accepter.

Alito, en d’autres termes, dit que si un État promulgue une loi anti-discrimination qui exempte les clubs privés que la Constitution l’oblige très probablement à exempter, alors il doit également exempter les objecteurs religieux de cette loi. En pratique, cela signifie qu’Alito accorderait à tous les objecteurs religieux des exemptions assez étendues de vastes pans de la loi anti-discrimination.

En toute honnêteté, Alito a suggéré dans Burwell contre Hobby Lobby (2014) que l’interdiction de la discrimination raciale, du moins sur le lieu de travail, peut encore s’appliquer aux objecteurs religieux. Mais la position qu’il expose dans son Université Yeshiva la dissidence donnerait probablement aux conservateurs religieux un large droit de se livrer à la discrimination contre les femmes, les Américains LGBTQ et d’autres groupes qui sont souvent protégés par les lois sur les droits civils.

Et, si les cours d’appel de New York ne se prononcent pas en faveur de Yeshiva, Alito aura la chance d’obtenir le cinquième vote dont il a besoin pour transformer son approche en loi, une fois que cette affaire reviendra devant la Cour suprême.