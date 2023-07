L’ordonnance de harcèlement d’Ezra Miller expire, ils s’expriment – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

L’ordonnance temporaire de prévention du harcèlement mise en place contre Ezra Miller pour avoir prétendument harcelé un mineur du Massachusetts de 12 ans et leur mère est décédée, et l’acteur de 30 ans s’exprime pour la première fois. « Je suis encouragé par le résultat d’aujourd’hui et très reconnaissant en ce moment à tous ceux qui m’ont soutenu et ont cherché à faire en sorte que ces abus flagrants du système d’ordonnance de protection soient stoppés », a commencé Ezra dans une longue déclaration qu’ils ont partagée sur Instagram vendredi, 30 juin. « Les ordonnances de protection visent à assurer la sécurité des personnes, des familles et des enfants qui sont en danger. Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme des armes par ceux qui recherchent l’attention ou la renommée éphémère des tabloïds ou une sorte de vengeance personnelle quand il y a des gens qui ont vraiment et désespérément besoin de ces services.

« J’ai été injustement et directement pris pour cible par un individu dont les faits ont montré qu’il a un passé de telles actions manipulatrices et destructrices », a déclaré le Ligue des Justiciers l’acteur a poursuivi avant de viser les médias. « J’ai imploré les membres des médias qui ont imprudemment répandu de fausses allégations et n’ont pas rapporté avec précision la vérité et le contenu de cette histoire, de se tenir à un niveau élevé et de prendre le temps de trouver les faits, plutôt que de chasser les clics. » Ezra a ensuite changé de vitesse et a fait savoir aux fans qu’ils continueraient à travailler pour guérir de l’épreuve.

« Je veux que tout le monde sache que je continue à faire de mon mieux pour préserver mon propre bien-être et ce que je peux faire pour inverser les dommages collatéraux que cette épreuve a causés à moi et à mes proches », a noté Ezra. « Enfin, à vous tous, nombreux êtres dans ce monde, qui avez eu l’énorme courage de me voir à travers tout cela et de venir ici avec moi – je passerai beaucoup de temps à essayer de vous expliquer ce que cela signifie d’avoir votre soutien. Vous avez ma gratitude, mon admiration et mon amour éternels.

L’expiration de l’ordonnance de harcèlement survient un an après son dépôt à Greenfield, Mass. La mère du mineur a affirmé qu’Ezra avait agi de manière erratique lorsqu’ils passaient du temps avec eux dans le sous-sol de leur voisin et qu’il était extrêmement inapproprié avec leur enfant, par La bête quotidienne, qui a affirmé avoir examiné une copie de l’ordonnance de protection et parlé avec les personnes impliquées, à l’exception d’Ezra.

Quant à Ezra’a alléguant un comportement inapproprié, la mère a affirmé qu’ils l’avaient avertie que son enfant se retournerait un jour contre elle et que l’enfant devrait être enseigné par eux. « Miller a concentré son attention sur l’enfant de 11 ans, en disant: » J’ai beaucoup parlé avec votre enfant et il a beaucoup de pouvoir sur lui. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n’avez plus aucun contrôle sur eux. C’est un être élevé, et ils auraient de la chance d’avoir quelqu’un comme moi pour les guider’ », se souvient leur mère.

Une autre personne présente qui a parlé avec La bête quotidienne accusé Ezra de s’être mis au visage et de les avoir menacés alors qu’il était armé d’une arme à feu. « Ezra a explosé et a commencé à crier directement dans mon visage. Ils ont dit: ‘Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Qu’est-ce que tu m’as dit? Qu’est-ce que tu viens de me dire ?!’ », se souviennent-ils.

Ezra aurait harcelé le groupe plusieurs mois de suite et, à un moment donné, aurait mis l’enfant très mal à l’aise lorsqu’il l’a serré dans ses bras et pressé son corps contre lui. Le harcèlement a cessé une fois que la nouvelle de l’ordre a fait la une des journaux.

Une autre famille a également demandé une ordonnance de protection contre Ezra en 2022 et a affirmé que le Éclair L’acteur a utilisé « la violence, l’intimidation, la menace de violence, la peur, la paranoïa, les délires et la drogue pour dominer » leur enfant. De plus, Ezra a été arrêté en 2022 à deux reprises pour conduite désordonnée, harcèlement et soupçonné d’agression au deuxième degré, par Le journaliste hollywoodien. En outre, ils ont été accusés de cambriolage pour avoir prétendument volé des bouteilles d’alcool dans une résidence du Vermont.

Ezra a attribué leurs actions à de graves problèmes de santé mentale dans des excuses obtenues par Le journaliste de Holywood en août 2022. « Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et que j’ai commencé un traitement continu », ont-ils déclaré dans un communiqué via leur représentant. « Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux que j’ai alarmés et contrariés par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie.

Ezra a fait profil bas après les nouvelles de harcèlement et n’a pas été impliqué dans la tournée de presse pour 2023 Le flash. Ezra a cependant assisté à la première du film le 12 juin.

