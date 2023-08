L’ordonnance de Biden proposera de nouvelles restrictions sur les investissements technologiques en Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Le président Biden devrait signer mercredi un décret exécutif visant à freiner le flux d’investissements américains dans un éventail limité d’entreprises chinoises qui, selon l’administration, pourraient alimenter les ambitions militaires de Pékin. L’ordre est une étape initiale étroite qui n’entrera en vigueur que l’année prochaine, mais c’est un signal aux dirigeants chinois que Washington – malgré un récent réchauffement des relations diplomatiques – a l’intention de continuer à imposer des restrictions à l’accès de Pékin aux technologies critiques.

Les responsables chinois ont vivement réagi à la nouvelle du décret exécutif en attente. « Les États-Unis politisent habituellement les questions technologiques et commerciales et les utilisent comme un outil et une arme au nom de la sécurité nationale », a déclaré le porte-parole de l’ambassade de Chine, Liu Pengyu, dans un communiqué au Washington Post. « Nous suivrons de près les développements et protégerons fermement nos droits et intérêts. »

L’ordre attendu de la Maison Blanche intervient au milieu d’un dégel ténu dans une relation marquée par un engagement récurrent, qui a été frustré par l’apparition d’un ballon de surveillance chinois au-dessus des États-Unis continentaux plus tôt cette année. La secrétaire au Commerce Gina Raimondo devrait se rendre à Pékin ce mois-ci, après les récents voyages du secrétaire d’État Antony Blinken et de la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen.

L’ordonnance, fruit d’un débat interne de deux ans, propose une règle interdisant les investissements américains dans trois catégories d’entreprises chinoises : l’informatique quantique, l’intelligence artificielle liée à des usages militaires et les semi-conducteurs avancés.

Il propose également d’exiger que les investisseurs américains en capital-risque et autres investisseurs « directs » informent le Département du Trésor des investissements potentiels dans des catégories restreintes – en particulier ceux impliqués dans l’armée chinoise.

Cela survient alors que la Chine cherche à développer une force de combat de classe mondiale d’ici 2049, alors même qu’elle fait face à un ralentissement économique.

L’ordonnance lance un processus de plusieurs mois au cours duquel l’administration sollicitera des commentaires sur la règle proposée. Cela pourrait entraîner des modifications du champ d’application du règlement avant son entrée en vigueur.

Les restrictions d’investissement visent une poignée de technologies critiques liées à la modernisation des capacités de surveillance militaire et interne de la Chine, ont déclaré des responsables de l’administration.

Le long retard dans la délivrance de l’ordonnance – on s’attendait l’année dernière à ce que la Maison Blanche agisse plus rapidement – ​​reflète la nature complexe de déterminer où tracer des lignes autour des technologies à double usage telles que l’intelligence artificielle. L’administration a également subi des pressions de la part d’intérêts commerciaux américains qui ne veulent pas être coupés d’investissements potentiellement lucratifs en Chine.

Pendant des mois, il y a eu un débat interne intense sur la portée des restrictions chinoises, le département du Trésor préconisant constamment une approche étroite et le Pentagone faisant pression pour un mandat plus large. À la fin de l’année dernière, le débat s’était tranché en faveur d’un champ d’application plus limité, excluant, par exemple, les véhicules électriques et la biotechnologie.

« C’est difficile à faire correctement », a déclaré Mike Pyle, conseiller adjoint à la sécurité nationale, lors d’une récente apparition au Carnegie Endowment for International Peace. « Ce sont des questions très techniques. »

Lors de sa visite à Pékin le mois dernier, Yellen a cherché à rassurer ses homologues chinois sur le fait que les restrictions d’investissement seraient étroitement adaptées pour répondre à des problèmes de sécurité nationale spécifiques et ne visaient pas à ralentir l’avancée économique de la Chine.

Les responsables chinois sont ouvertement sceptiques quant au plan de l’administration visant à réaliser ce que Yellen décrit comme une « réduction des risques » de la relation américaine avec la Chine, Pékin le considérant comme un euphémisme diplomatique pour un découplage économique plus large. Pékin craint d’aggraver son malaise économique.

Les interdictions des investissements américains dans la technologie chinoise ne sont pas sans précédent. À la fin de son administration, le président Donald Trump a émis une ordonnance interdisant les investissements américains dans quelques dizaines d’entreprises chinoises ayant des liens présumés avec l’Armée populaire de libération. En 2021, l’administration Biden a élargi la commande, interdisant le financement américain d’entreprises supplémentaires, en particulier celles qui vendent des technologies de surveillance.

Les analystes notent que, pour le moment du moins, une telle interdiction est susceptible d’avoir un impact minimal sur la Chine, car les investissements américains ont plongé, en partie à cause de l’effet persistant des blocages stricts de la pandémie, et en partie à cause de la surveillance accrue des entreprises occidentales, qui a entreprise effrayée.

Selon le groupe Rhodium, le capital-risque américain en Chine a atteint l’année dernière son plus bas niveau en 10 ans à 1,3 milliard de dollars, contre un sommet de 14,4 milliards de dollars en 2018.

Néanmoins, la Chine ne souffre pas pour le capital. Il a encore beaucoup de choses à distribuer, selon les analystes.

« Alors que les fonds occidentaux peuvent être déçus des opportunités perdues dans les investissements dans les technologies de pointe en Chine, il y a tellement d’argent national à la poursuite de ces accords que la Chine ne sera pas blessée », a déclaré Andrew Collier, directeur général d’Orient Capital Research à Hong Kong et auteur de » La guerre technologique de la Chine.

« En fin de compte, la Chine a besoin de technologie », a déclaré Collier, « pas d’argent de capital-risque ».

L’ordonnance Biden vise également à mieux comprendre les flux d’investissement dans les technologies émergentes en Chine. Il vise à combler les lacunes laissées par les contrôles à l’exportation, qui restreignent les exportations de technologies sensibles mais pas les investissements dans les entreprises qui utilisent ces technologies.

Le Post a rapporté fin 2021 que Goldman Sachs avait investi dans une société chinoise d’intelligence artificielle en plein essor, 4Paradigm, qui avait remporté un contrat non rendu public avec l’armée chinoise. En mars, le département du Commerce a placé 4Paradigm sur sa liste noire interdisant les exportations de technologie américaine vers l’entreprise. Mais les investisseurs américains sont toujours autorisés à conclure des accords avec la société. C’est l’un des domaines qu’un programme de «filtrage sortant» vise à aborder, selon les responsables.

Un autre objectif clé est d’empêcher le transfert de savoir-faire en matière de gestion aux start-ups chinoises, selon des responsables.

« Il existe une montagne de preuves que la Chine travaille par le biais de coentreprises pour accéder à la technologie et à l’expertise – pas seulement à la technologie dure, mais aux compétences non techniques nécessaires » pour créer des entreprises prospères, a déclaré Liza Tobin, experte en économie au Special Competitive Studies Project à but non lucratif. « La Chine a sa propre trésorerie. Une chose que les États-Unis offrent de manière unique, c’est l’expertise de la Silicon Valley et de Wall Street.

Pour les critiques et les partisans d’un programme de filtrage des investissements en Chine, la vraie question est de savoir où va la politique ensuite. Les responsables de l’administration Biden aiment utiliser l’analogie de la «petite cour, haute clôture» pour décrire une approche qui impose des contrôles stricts sur un éventail restreint d’entreprises ou de technologies.

Mais si la politique n’est pas soigneusement réfléchie, a déclaré Reva Goujon, spécialiste de la politique américano-chinoise chez Rhodium Group, « votre cour se transforme assez rapidement en clôture ».