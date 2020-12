Les modèles d’ordinateurs portables Nokia PureBook seront bientôt lancés en Inde et la société a mis à jour son microsite Flipkart dédié avec plus de détails. Le site Web révèle le surnom de Nokia PureBook X14 qui viendra avec des fonctionnalités telles que le processeur Intel Core i5 de 10e génération ainsi que la prise en charge du son Dolby Atmos ainsi que des technologies Dolby Vision. Le mois dernier, le célèbre pronostiqueur Mukul Sharma avait repéré la liste des ordinateurs portables Nokia sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) qui indiquait l’arrivée de neuf modèles d’ordinateurs portables dans le pays.

Le microsite Flipkart souligne également que le Nokia PureBook X14 sera doté d’un design «ultraléger», pesant 1,1 kg. L’affiche promotionnelle de l’appareil révèle son écran avec des cadres minces, un clavier de style insulaire ainsi que des ports USB 3.0 et HDMI sur le côté droit de l’appareil. D’autres informations sur les prochains ordinateurs portables Nokia PureBook ne sont pas claires pour le moment, et la société n’a pas encore fourni plus de détails sur sa disponibilité et ses prix. En novembre, neuf ordinateurs portables Nokia portant les numéros de modèle NKi510UL82S, NKi510UL85S, NKi510UL165S, NKi510UL810S, NKi510UL1610S, NKi310UL41S, NKi310UL42S, NKi310UL82S et NKi310UL82S et NKi310UL82S sont apparus sur le site. Il a été rapporté que le «NK» fait référence à la marque Nokia, tandis que les chiffres indiquent le fabricant du processeur. Cela suggère également le lancement d’ordinateurs portables Nokia dotés de processeurs Intel Core i3 de 10e génération.

Il semble que Nokia travaillera exclusivement avec Flipkart pour fabriquer et vendre les ordinateurs portables PureBook, y compris le Nokia PureBook X14 en Inde. Flipkart, en collaboration avec la société, propose divers téléviseurs intelligents Nokia dans le pays. Pendant ce temps, HMD Global, titulaire de la licence de la marque Nokia Mobile, a lancé le téléphone économique Nokia 2.4 dans le pays, et le Nokia 3.4 devrait sortir d’ici la mi-décembre. Le smartphone est déjà répertorié sur le site Web de Nokia India qui met en évidence ses spécifications complètes. Les fonctionnalités notables du Nokia 3.4 incluent la configuration de la triple caméra arrière, le SoC Qualcomm Snapdragon 460 et une batterie de 4000 mAh.