Flipkart a lancé l’ordinateur portable Nokia Purebook X14 sur le marché indien. Il est alimenté par le Core i5 10210U d’Intel avec des graphiques intégrés UHD 620. L’ordinateur portable dispose d’un corps en alliage de magnésium et d’aluminium et ne pèse que 1,1 kg.

Le Purebook X14 est livré avec un écran LCD IPS de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et une webcam HD IR avec reconnaissance faciale Windows Hello. Le clavier rétroéclairé est doté d’une luminosité réglable et d’une course des touches de 1,4 mm. Il existe également 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe en standard.

Les E / S se composent de deux ports USB 3.1, un USB 2.0 et un port USB 3.1 Type-C. Il y a aussi un port Ethernet, un combiné casque / micro, un HDMI pleine taille et un port de chargement. Vous obtenez une batterie de 46,7 Wh qui est censée durer 8 heures sur une seule charge et est alimentée par un chargeur de 65 W. Le côté logiciel est couvert par Windows 10 Home Plus.









Nokia Purebook X14

Le Nokia Purebook X14 sera mis en vente à partir du 18 décembre avec un prix de lancement de 59 990 INR (815 $).