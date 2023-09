L’ordinateur portable de Hunter Biden mènera-t-il à la destitution de Joe Biden ?

Pourquoi l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden a-t-elle été bloquée ? Twitter et Facebook ont ​​bloqué l’histoire, estimant que l’histoire de l’ordinateur portable « trouvé », comme le pensaient les hauts responsables du renseignement américain, « avait toutes les caractéristiques classiques d’un Opération d’information russe ». Au lieu de cela, la découverte de l’ordinateur portable s’est avérée vraie. Plutôt que de voir les Big Tech et la communauté du renseignement américain agir de bonne foi mais commettre une erreur, de nombreux membres de la droite trumpiste ont vu une collusion et une campagne visant à saper le Parti républicain dominé par Trump. En d’autres termes, une conspiration des élites pour priver la droite trumpiste d’une histoire importante. Est-ce lié à l’enquête de destitution de Joe Biden ? L’histoire de l’ordinateur portable est vaguement liée à un autre drame qui consomme l’énergie de Biden à la Maison Blanche : les problèmes juridiques croissants qui pèsent sur Hunter Biden. De manière ténue, car il n’est pas prouvé que Hunter Biden ait été impliqué dans des affaires de corruption. Cependant, avec les accusations portées et les questions légitimes posées au sujet du fils du président, on ne sait pas ce qui sera trouvé. Et le procureur spécial qui enquête sur le cas de Hunter Biden ?

En août 2023, le ministère de la Justice a nommé un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden, après le rejet d’une négociation de plaidoyer sur l’affaire des accusations liées aux armes. Il a depuis été inculpé de trois chefs d’accusation liés à l’arme, qui découlent des réponses qu’il a fournies lors de la vérification de ses antécédents lors de son achat. (Bien que les accusations portent sur le mensonge, l’examen minutieux des formulaires est remarquable dans un pays où les jeunes de 18 ans peuvent acheter des fusils d’assaut lors de salons d’armes.) Mardi, ses avocats ont déclaré qu’il plaiderait non coupable dans une affaire qui pourrait aboutir à un procès avant les élections de novembre 2024 que son père espère. concours en tant que candidat démocrate. Les Biden et les Ukrainiens Les républicains ont souligné les relations de Hunter Biden avec des personnalités étrangères et ont demandé dans quelle mesure, le cas échéant, il avait négocié le nom de son père. Ces questions recoupent la théorie du complot selon laquelle Joe Biden, en tant que vice-président de Barack Obama, aurait fait pression sur Kiev pour licencier un procureur qui enquêtait sur la corruption de la société énergétique ukrainienne Burisma (au conseil d’administration de laquelle Hunter siégeait). Il s’agit d’une affirmation concernant le futur président selon laquelle a été démystifié. L’ancien partenaire commercial de Hunter, Devon Archer, a déclaré que Joe Biden était au téléphone lorsque son fils a parlé à des personnalités étrangères, mais lorsqu’on lui a demandé : « Êtes-vous au courant d’actes répréhensibles de la part du vice-président Biden ? Archer a répondu : « Non, je n’en connais aucun ». Hunter Biden riposte maintenant en poursuivant en justice l’une des personnes qui ont fait de la publicité ses emails privés. Pourquoi alors continue-t-on à en entendre parler ? Alors, si les arguments en faveur d’une accusation de corruption autour de Hunter (et Joe) Biden sont si faibles, pourquoi continuons-nous à en entendre parler ? Il y a autre chose de faible : l’emprise du président de la Chambre, Kevin McCarthy, sur ses compatriotes républicains au Congrès. Et l’aile trumpiste du Parti républicain – la plus grande aile – poursuit le genre de politique de brûlis de son idole éponyme. Dans le but de les apaiser, McCarthy a autorisé l’enquête de mise en accusation à avancer, qu’il s’agisse d’un dossier faible ou non.

Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants des États-Unis. Crédit: PA Que dit l’histoire de l’ordinateur portable sur les élections américaines ? Si elles ne sont pas fondées sur des faits, pourquoi les Républicains font-ils ces allégations ? L’histoire a montré que si un parti parvient à établir un récit de doute, il peut contribuer à façonner les événements. Les Républicains ont historiquement excellé dans ce domaine. En fait, ils ont construit un écosystème de communication autour de ce type de messages. Au lendemain du scandale du Watergate en 1974, les conservateurs ont entrepris de créer des réseaux de publications, de groupes de réflexion et d’experts pour recadrer le débat politique loin du ton centriste de gauche des médias de l’époque. Le plus puissant est devenu Fox News, dirigé par Roger Ailes, ancien spécialiste des communications de Nixon. Les capacités de communication des conservateurs américains se sont approfondies, même si, sans doute, leur politique a dérivé de la vision qu’ils s’étaient fixée pendant la présidence de Ronald Reagan dans les années 1980, vers le désordre de l’ère Trump que nous observons aujourd’hui. Pourquoi cette enquête de destitution ? Les Républicains favorables à Trump, créant l’élan, n’ont pas perdu de temps pour exiger une enquête de destitution. Même s’il n’existe aucun argument convaincant quant à l’idée que Joe Biden a commis un crime passible de destitution. Pourtant, le pari est que peu importe si le dossier est faible. Le représentant républicain Matt Gaetz, l’un des partisans de la destitution, a déclaré en août sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter : « Le but de cette destitution… est d’organiser un procès au Sénat, et en passant. , pas par conviction ». Plutôt pour des raisons d’optique. « Le jury, c’est le peuple américain », a-t-il déclaré.