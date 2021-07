L’ordinateur portable de Hunter Biden en révèle plus sur les offres louches de First Son – RT USA News

L’ordinateur portable de Hunter Biden montre qu’il a amené ses partenaires commerciaux mexicains à une réunion avec son père vice-président de l’époque à Washington, tandis que sa liste de courriers électroniques leur a rendu service – dont un envoyé par Air Force Two avec Joe Biden à bord.

Désormais président, Biden a fermement nié toute implication dans les stratagèmes commerciaux de son fils Hunter, dont la plupart semblent impliquer le commerce du nom de famille pour conclure des accords lucratifs à l’étranger. Pourtant, le dernier lot d’informations de son ordinateur portable, publié par le New York Post, le montre posant avec Hunter, son partenaire commercial américain, et trois magnats mexicains à la résidence vice-présidentielle officielle après un petit-déjeuner en 2015.

La chroniqueuse du Post Miranda Devine, dont le livre sur « L’ordinateur portable de l’enfer » sortira en septembre, a présenté l’information dans un article d’opinion mercredi soir. Elle a déclaré que cinq photos datées du 19 novembre 2015 montrent Joe Biden, Hunter, son partenaire commercial Jeff Cooper et les milliardaires mexicains Carlos Slim et Miguel Aleman Velasco.

L’arrière-plan des photos ne fait aucun doute : le salon de la résidence de l’Observatoire naval, peint dans une couleur choisie par la seconde dame Jill Biden, et décoré de peintures distinctives et de photographies de famille.

Slim est surtout connu comme le magnat des télécommunications qui a sauvé le New York Times de la faillite en 2008 et est devenu son plus grand actionnaire en janvier 2015. Une photo présente également le fils de Velasco, Miguel Aleman Magnani, fondateur de la compagnie aérienne à bas prix Interjet – dont la villa Acapulco Hunter et sa femme est restée plus tôt cette année-là.





Hunter avait également rendu service à Magnani. En 2013, il lui a assuré trois billets pour le bal inaugural Obama-Biden. En mars 2014 et janvier 2015, il a organisé des réunions avec le secrétaire aux transports Anthony Foxx et l’a appelé à « faites-lui savoir que nous sommes copains », selon les e-mails sur l’ordinateur portable.

Dans un e-mail adressé à Laura DeCastro, directrice de la programmation de Foxx, avant la deuxième réunion, Hunter a écrit qu’Aleman « est un ami proche de la famille, mais je n’ai pas d’affaires avec l’entreprise. » Une réunion distincte a également été organisée avec l’administrateur de la Federal Aviation Authority.

Pourtant, lorsque Hunter s’attendait à ce que Magnani aide à aplanir les problèmes de visa pour l’oligarque ukrainien Mykola Zlochevsky – propriétaire de Burisma, qui a embauché le jeune Biden pour siéger à son conseil d’administration après le coup d’État de 2014 à Kiev – le magnat mexicain n’a pas réussi.

« Je vais devoir faire un sérieux rétropédalage avec Burisma », Hunter a envoyé un courriel à Cooper le 16 février 2015, ajoutant qu’il « probablement » compromettre sa position au conseil d’administration, bien qu’en fin de compte, ce n’était pas le cas.

« Je suis choqué que Miguel n’ait pas réussi au moment critique », Cooper a répondu, ajoutant que «Ils apprécient clairement la relation avec votre famille ET ils savent qu’ils pourraient subir de graves dommages ici en se faisant des ennemis avec vous… Peut-être un appel de vous ou de votre père à son père ? Peut-être que cela fait bouger les choses.

Le 24 février 2016, Joe Biden s’est envolé pour Mexico pour une visite officielle. Hunter voyageait et a envoyé un e-mail à Magnani d’Air Force Two pour se plaindre de la façon dont ils avaient parlé d’accords commerciaux. « pendant 7 ans » et comment il a apporté « chaque personne que vous m’avez jamais demandé d’amener à la f’ing White House et à la maison du vice-président et à l’inauguration » seulement pour que le magnat mexicain « devenir complètement silencieux ».

Devine et le New York Post ont publié pour la première fois une partie du contenu de l’ordinateur portable de Hunter Biden en octobre 2020, un mois avant l’élection présidentielle américaine – pour être censurés par les plateformes de médias sociaux qui ont affirmé que le matériel avait été « piraté » et dénoncé par d’anciens espions comme « La désinformation russe. » Le compte Twitter du journal a été verrouillé pendant des semaines.





Après les élections, Hunter a admis que l’ordinateur portable – abandonné dans un atelier de réparation du Delaware et remis à la fois à la poste et aux autorités fédérales – « pourrait être » le sien, mais a dit qu’il ne s’en souvenait pas, faisant référence à la période où il était accro au crack. Il a soutenu qu’il aurait pu être piraté ou modifié par « Russe » des espions ou quelqu’un, mais des experts médico-légaux indépendants ont conclu que son contenu était authentique.

