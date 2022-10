L’ordinateur portable Acer Swift Edge a une belle OLED de 16 pouces, ne pèse presque rien

L’Acer Swift Edge est suffisamment léger pour que vous vous demandiez si vous l’avez emballé dans votre sac lorsque vous partez au travail ou en cours. Il ne pèse que 2,6 livres (1,2 kilogramme) et ne mesure que 14 millimètres (0,6 pouce) d’épaisseur. C’est un poids auquel on peut s’attendre pour un petit ordinateur portable de 13 pouces et non pour un grand écran de 16 pouces comme le Swift Edge.

Comme ceux d’autres fabricants de PC, de nombreux ordinateurs portables d’Acer pour 2022 sont conçus pour les personnes qui pourraient travailler à domicile, au bureau ou un peu des deux. Et peut-être un café ou dans un avion, un bus ou un train de temps en temps aussi. Bien que l’écran 16 pouces du Swift Edge nécessite un espace de table supplémentaire par rapport à quelque chose comme un Dell XPS 13, il est remarquablement compact. Je n’ai eu aucun problème à l’utiliser dans un train de banlieue exigu et pouvoir le glisser rapidement dans mon sac à dos à mon arrêt était super.

Josh Goldman/Crumpe



Fabriqué à partir d’un alliage magnésium-aluminium, le Swift Edge est étonnamment similaire à . L’Acer est légèrement plus mince et pèse un peu moins, cependant. Pour autant que j’aime sa légèreté, le poids du Swift Edge est une épée à double tranchant.

Bien qu’il veuille des appareils plus légers, il y a un point où un ordinateur portable devient trop léger et il est perçu comme bon marché ou fragile. L’alliage utilisé pour le châssis est deux fois plus résistant que l’aluminium normal, explique Acer. Il y a un peu de flexion dans le couvercle, mais dans l’ensemble, le Swift Edge semble rigide. Quoi qu’il en soit, il est difficile de ne pas assimiler le poids à la robustesse et certains auront l’impression que le Swift Edge est fragile ou plastifié.

La première configuration disponible aux États-Unis, le modèle SFA16-41-R7SU, coûte 1 500 $ et est bien équipée pour une utilisation au bureau ou à l’école.

Processeur AMD Ryzen 7 6800U 2,7 GHz

Carte graphique AMD Radeon intégrée

Mémoire embarquée LPDDR5 de 16 Go

Disque SSD PCIe Gen 4 NVMe de 1 To

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Ce modèle est disponible aux États-Unis auprès de Costco uniquement pour le moment. La même configuration sera disponible au Royaume-Uni pour 1 499 £. Le prix et la disponibilité n’étaient pas immédiatement disponibles pour l’Australie, mais le prix au Royaume-Uni se convertit en environ 2 610 dollars australiens. Le prix comprend un écran OLED 16 pouces (16:10) 4K (3 480 x 2 400 pixels) avec une luminosité de 400 nits et une gamme de couleurs 100 % DCI-P3. L’écran est également certifié VESA True Black HDR500 avec une luminosité maximale de 616 nits avec HDR activé.

Josh Goldman/Crumpe



Le Swift Edge sera éventuellement disponible avec un processeur AMD Ryzen Pro 6000 série U. Les processeurs AMD Pro ont un Puce de sécurité Microsoft Pluton intégrés pour une protection de la puce au cloud pour vos données et votre identité. Basé sur l’architecture de sécurité utilisée dans la console de jeu Xbox One, Pluton ajoute une meilleure protection contre les attaques physiques ainsi que les attaques de micrologiciel, car il reçoit des mises à jour régulières du micrologiciel dans le cadre du Patch Tuesday de Microsoft.

Nous venons de commencer à tester l’Acer Swift Edge, nous serons donc de retour avec un examen complet avec des résultats de test de référence et de batterie. Sur la base des résultats des tests fournis par Acer, il est en concurrence avec des ordinateurs portables similaires que nous avons testés fonctionnant sur un processeur Intel Core i7-1280P avec 16 Go de mémoire DDR5. La durée de vie de la batterie avec la luminosité de l’écran à 50 % devrait atteindre environ 10 heures ; Les écrans OLED en général ne sont pas bons pour la durée de vie de la batterie et celui-ci ne ressemble pas à une exception.

Josh Goldman/Crumpe



Le reste de l’Acer Swift Edge est également très bon. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation. Les haut-parleurs en haut au-dessus du clavier diffusent un son fort et clair. Acer a installé une webcam 1080p capable d’une vidéo nette et détaillée même dans un éclairage moins qu’idéal. Il n’y a pas d’obturateur de webcam, physique ou électronique, mais il y a un micro muet sur le clavier.

Le clavier est la partie la plus faible de l’ordinateur portable jusqu’à présent. Certaines touches sont plus petites que ce que j’ai l’habitude de voir sur un ordinateur portable de cette taille. Ils se sentaient également légèrement décalés, comme si certains d’entre eux étaient plus hauts que les autres. Il se peut simplement que j’aie un échantillon de production précoce ou un symptôme d’avoir une base aussi fine en dessous. Le pavé tactile, d’autre part, se sentait généralement bien, avec une finition agréablement lisse. Il a également un revêtement antimicrobien.

Si vous en avez assez de travailler sur un petit écran d’ordinateur portable mais que vous ne voulez pas trimballer un ordinateur portable plus volumineux et plus lourd pour avoir un écran plus grand, l’Acer Swift Edge résout ce problème. Et il a un bel écran OLED pour démarrer.