L’ordinateur portable à double écran Lenovo Yoga Book 9i semble vraiment utile

Le nouveau Yoga Book 9i de Lenovo est, selon la société, le premier ordinateur portable à double écran pleine grandeur au monde. Il a certainement deux écrans.

Annoncé au CES 2023, l’appareil adopte un facteur de forme à clapet traditionnel. Mais au lieu d’un clavier physique, il dispose d’un écran OLED secondaire complet de 13,3 pouces 2,8K identique à l’écran principal, fixé via une charnière à 360°.

Lorsqu’il est utilisé avec le clavier et le support de l’ordinateur portable (inclus dans la boîte), il peut être utilisé comme un ordinateur portable ordinaire ou dans les deux orientations indiquées ci-dessus : comme un ordinateur portable avec deux écrans paysage empilés ou sous forme de livre avec deux écrans portrait. cote à cote. Lorsqu’il est assis comme un ordinateur portable, l’écran inférieur est fixé à une base légèrement plus épaisse pour accueillir la batterie, les composants internes et les ports.

L’idée est que vous pourrez en afficher plus sur deux écrans si nécessaire, ou effectuer plusieurs tâches avec deux applications (ou plus) sur les deux écrans. Cela semble fou au début, mais je pense que cela pourrait fonctionner.

Un exemple donné par Lenovo est de mettre l’ordinateur portable en mode tente pour une présentation. Cela permettrait à un écran face à vous de contrôler, tandis que l’autre refléterait le vôtre pour que les gens puissent vous regarder pendant que vous présentez. Même avoir deux écrans paysage empilés n’a pas l’air trop bizarre pour un usage quotidien. Les gens utilisent généralement deux moniteurs, après tout.

Tout cela a certainement plus de sens pour moi que le ThinkPad X1 Fold de Lenovo, une tablette de 13,3 pouces qui se plie en deux.

L’étui-clavier amovible dispose d’un support pour maintenir l’ordinateur portable flexible en position et se connecte pour une utilisation via Bluetooth. Lorsqu’il est posé sur l’écran inférieur pour agir comme un ordinateur portable ordinaire, le clavier laisse un écran visible, laissant la porte ouverte aux développeurs pour qu’ils placent la tranche d’écran au-dessus pour l’utiliser dans les applications – bien que cela ne se produise pas si le 9i reste un produit de niche.

Lenovo

Si vous voulez un trackpad sous le clavier à l’endroit traditionnel, vous pouvez déplacer le clavier vers le haut et le logiciel vous en donnera un virtuel.

Ce n’est pas le premier que nous ayons vu d’appareils à double écran, bien que ce soit l’un des premiers ordinateurs portables de la catégorie. Les smartphones Surface Duo et Surface Duo 2 de Microsoft préfèrent une approche à deux écrans axée sur le multitâche, mais nous n’avons jamais vu de version commerciale du Surface Neo, l’appareil équivalent à écran plus grand.

Le Yoga Book 9i est une version plus grande de l’appareil que Microsoft a taquiné (qui avait deux écrans de 9 pouces), tandis que l’appareil de Lenovo prend en charge la saisie au stylet, contrairement au Neo.

Le Yoga Book est alimenté par des processeurs certifiés Intel Evo, avec jusqu’à Intel Core i7-U15 de la nouvelle gamme de 13e génération. disponible sous Windows 11 Home ou 11 Pro. Il dispose de 16 Go de RAM LPDDR5X, de 512 Go ou de 1 To de stockage PCle SSD Gen4, de haut-parleurs Bowers & Wilkins avec prise en charge Dolby Atmos, d’une batterie de 80 Wh qui, selon Lenovo, dure 10 heures lors de l’utilisation des deux écrans, de trois ports Thunderbolt 4.0 USB-C, Wi-Fi Prise en charge 6E et Bluetooth 5.1

Lenovo

Lenovo fabrique des tonnes d’ordinateurs portables et tous ne sont pas des maîtres prix de conception, mais au niveau des consommateurs haut de gamme où se trouve le 9i, la société sait certainement comment créer un kit attrayant.

L’ordinateur portable est disponible dans une couleur sarcelle attrayante et est assez mince compte tenu de tout l’affichage, avec une épaisseur de 15,95 mm. Il ne pèse également que 1,38 kg.

Bien que Lenovo l’appelle un ordinateur portable – il a un clavier et exécute Windows, après tout – je pense que le Yoga Book 9i est mieux considéré comme une tablette que vous pouvez utiliser comme un ordinateur portable. C’est comme avoir une Surface Pro mais avec le double d’écrans et plus de façons de l’utiliser.

Il reste à voir si la myriade de façons différentes de le configurer vous aidera réellement à faire plus de travail (ou n’importe lequel), mais au moins vous aurez l’impression d’être du futur pendant que vous essayez de ne pas doubler l’écran Twitter et Reddit.

Le Yoga Book 9i sera disponible à partir de juin à partir de 2 099,99 $/1 899 €. Les prix au Royaume-Uni n’ont pas encore été annoncés.