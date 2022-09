L'ordinateur de poche de jeu Logitech G Cloud dévoilé avec un écran 7 '' 1080p, plus de 12 heures d'autonomie

Avez-vous vu les prix de ces cartes Nvidia RTX 40 ? Vous voudrez peut-être passer au cloud gaming pendant un certain temps et Logitech G a exactement ce qu’il vous faut : un ordinateur de poche sous Android qui a été conçu exactement pour cette tâche.

L’ordinateur de poche de jeu Logitech G Cloud est coté à 400 CAD, il sortira le 18 octobre. Il a également été repéré dans une liste Amazon US avec un prix de 350 $, bien que les précommandes aient un prix inférieur de 300 $. Vous pouvez également en attraper un à partir de Site de Logitech G.

Regardons de plus près l’appareil lui-même. Comme vous pouvez le voir sur les images, il est destiné à être utilisé avec Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now pour le streaming cloud, ainsi qu’avec l’application Xbox et Steam Link pour le streaming local depuis votre console et votre PC. Vous pouvez également télécharger d’autres services de streaming, tout ce qui fonctionne sur Android (par exemple Google Stadia et Amazon Luna).

Le Google Play Store est à bord, mais le jeu natif n’est vraiment pas le point fort du G Cloud – il est alimenté par un Snapdragon 720G, qui est agréable et efficace, mais n’est pas fait pour les jeux AAA. Si vous voulez essayer le jeu natif, sachez qu’il y a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui peut être limité pour les jeux plus avancés. Vous pouvez cependant étendre le stockage avec une carte microSD.













Écran Sharp 7″ 1080p • Contrôleurs de haute qualité • Longue durée de vie de la batterie de 12 heures • Accès à Google Play Store

L’efficacité est la clé, cependant, cet ordinateur de poche promet plus de 12 heures d’autonomie (batterie de 23,1 Wh). La recharge se fait en 2h30 via USB-C. Il y a une prise casque 3,5 mm, Bluetooth 5.1 et des haut-parleurs stéréo, de sorte que l’audio peut être géré comme vous le souhaitez.

Il y a un écran LCD de 7 pouces à bord, un panneau 1080p net avec une luminosité de 450 nits, une prise en charge multi-touch et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est un peu décevant – le streaming dans le cloud n’est pas bien adapté aux jeux HRR, mais GeForce Now prend déjà en charge le streaming à 120 ips, par exemple. Même ainsi, la résolution 1080p peut être la meilleure chose à propos de cet ordinateur de poche car le Switch et le Steam Deck ont ​​des écrans 60Hz de classe 720p (plus sur eux dans un instant).















Ordinateur portable de jeu Logitech G Cloud

L’ordinateur de poche s’appuie sur le Wi-Fi pour sa connectivité Internet. Le 720G prend en charge le Wi-Fi 5 (ac), mais pas le 6 (ax). De plus, il n’y a pas de connectivité 4G ou 5G, vous devez être à portée Wi-Fi (le 720G ne prend en charge que la 4G, de toute façon).

Le Logitech G Cloud a des joysticks analogiques gauche et droit, des déclencheurs analogiques L & R, deux pare-chocs, un D-pad et des boutons A/B/X/Y. Les contrôles sont remappables. Il y a aussi un retour haptique et un gyroscope à bord. L’appareil pèse 463g. A titre de comparaison, le Steam Deck (écran 7″ 1 280 x 800px) pèse 669g), la Nintendo Switch OLED (écran 7″ 720p) pèse 398g (avec Joy-Cons).

