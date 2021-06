Lorde revient avec un nouvel hymne estival, ‘Solar Power’ : regardez la vidéo ici

Il y a quatre ans, sur sa chanson « Liability », Lorde a chanté qu’elle allait « disparaître au soleil ». Maintenant, elle est de retour avec « Solar Power ».

Les fans attendent patiemment le retour de la chanteuse de 24 ans depuis la sortie de son dernier album studio, « Melodrama », en 2017. Jeudi, Lorde a enfin donné aux gens ce qu’ils attendaient sous la forme d’un nouveau single. appelé « Énergie solaire ».

L’hymne d’été encourage les auditeurs à laisser leurs soucis dans le passé et à profiter du bonheur de l’été, avec des paroles telles que : « Je déteste l’hiver, je ne supporte pas le froid / J’ai tendance à annuler tous les plans (Alors désolé, je je ne peux pas le faire) / Mais quand la chaleur arrive, quelque chose s’installe / Puis-je le frapper? / Ouais, je peux »

Un clip de la chanson, également sorti jeudi, montre le chanteur groover sur la plage dans une tenue jaune vif, chantant et vibrant avec un groupe de danseurs.

Dans un e-mail adressé ce jour-là à ses fans, Lorde, de son vrai nom Ella Yelich-O’Connor, a déclaré que c’était son « divin plaisir de vous présenter enfin mon troisième album studio, SOLAR POWER ».

« L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur », a-t-elle écrit. « En période de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à expirer et à me connecter. C’est ce qui s’est passé. »

Elle a déclaré que la chanson titre de l’album, une collaboration avec Jack Antonoff, parle de « cette énergie estivale contagieuse et coquette qui s’empare de nous tous, en juin ».

« Ou décembre, si vous êtes un bébé de l’hémisphère sud comme moi mais je sais que c’est littéralement IMPOSSIBLE pour vous tous d’envelopper vos petites têtes alors ne vous inquiétez pas !! » a ajouté le Néo-Zélandais.

Selon Lorde, le clip résume son pays d’origine, y compris sa famille, ses amis et « une recherche sans fin du divin ». Quant à savoir quand Lorde Stans peut s’attendre à plus, la chanteuse recommande aux fans de « regarder au calendrier naturel pour trouver des indices ».

« Aujourd’hui, c’est la seule éclipse solaire de l’année, le saviez-vous ? » elle a ajouté. « Je me sens bien. »

Lundi, Lorde a d’abord taquiné son retour à la musique sur son site Web en déposant des illustrations racées pour « Solar Power » avec un message d’une ligne: « Arriving in 2021… La patience est une vertu ».

Plus tôt jeudi, le single est apparu quelques instants sur certaines plateformes de streaming avant de disparaître brutalement. Qu’il s’agisse d’une fuite ou d’une publication accidentelle, la chanson a fait monter en flèche les utilisateurs de Twitter et en a fait un sujet tendance du jour.

Lorde :fait une annonce rare aux fans, taquinant de nouvelles musiques 3 ans après le dernier album

Lorde est devenue célèbre pour la première fois en 2013 avec son premier album, « Pure Heroine », qui présentait le succès mondial « Royals ». En 2017, USA TODAY a surnommé son album de suivi « Melodrama » le meilleur album pop de l’année.

Dans une annonce rare, Lorde a déclaré qu’elle retarderait la sortie de son album après la perte de son chien en 2019. Des mois plus tard, elle a expliqué dans un bulletin d’information obtenu par Entertainment Tonight et Teen Vogue que le trac et le manque de stabilité pendant la tournée ont pris un péage sur elle, et pendant un certain temps, elle n’était pas sûre de « refaire une tournée pendant longtemps ».

« Je ne sais toujours pas à quoi ressemblera la tournée pour moi, plante de pois de senteur sensible que je suis. Mais je sais maintenant à quel point je suis excité de revenir là-bas », a écrit Lorde. « Je veux rejouer dans des festivals – écouter ma musique d’introduction, regarder le groupe monter sur scène… Qui sait quand ce sera sûr de faire ces choses, mais j’en ai envie, et je voulais que vous le sachiez. »

Contribution : Hannah Yasharoff