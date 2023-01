Lord Sugar dit qu’il ne quittera l’apprenti que lorsqu’il sera emmené dans la salle de conférence dans un cercueil

Il est actuellement à la tête de la dix-septième série de The Apprentice, et maintenant Lord Sugar a assuré aux fans qu’il voulait rester dans l’émission à succès jusqu’à ce qu’il rencontre son créateur.

L’embaucheur et le tireur bourru ont peut-être 75 ans, mais les millions de téléspectateurs qui l’écoutent chaque semaine sauront qu’il n’a rien perdu de son enthousiasme dans la salle de conférence.

Le magnat d’Amstrad, qui s’est déjà inscrit pour deux autres séries du concours BBC One, ne voit pas pourquoi son âge devrait l’obliger à quitter le rôle qu’il occupe depuis 2005.

Lord Sugar a déclaré: “Si je devais finir, 20 ans seraient beaucoup plus agréables. Bien sûr, cette décision ne m’appartient pas. La BBC devrait le faire.

“Mais je serais certainement prêt à le faire au moins jusqu’au 20 et si je me sens en forme et heureux, il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas continuer jusqu’à ce qu’ils me sortent de la salle de réunion dans un cercueil.”

“Ce gars d’Elon Musk pourrait commencer à charger”

Pour ceux qui pensent que Lord Sugar n’est plus en première ligne des innovations technologiques, détrompez-vous.

S’adressant à Radio Times, il a déclaré: «Je comprends tout cela, cela ne m’a pas laissé derrière. Croyez-moi, je suis au top.

En fait, l’homme qui a aidé à introduire les ordinateurs dans nos foyers dans les années 1980 affirme que ses appareils électroniques sont de meilleure qualité que les best-sellers d’Apple.

Lord Sugar a déclaré : « Nous fabriquons des produits de qualité. Pas comme ces ordures Apple où vous devez le changer à chaque fois qu’ils sortent un nouveau numéro. Mes affaires ont duré pour toujours.

Mais il existe un modèle commercial qui déconcerte Lord Sugar : Twitter. Ses messages francs, dont certains l’ont amené dans l’eau chaude au fil des ans, ont vu ses abonnés sur la plateforme de médias sociaux dépasser les cinq millions.

Mais Lord Sugar, qui a été fait chevalier en 2000 pour ses services à l’industrie informatique et électronique à domicile, est perplexe quant à la façon dont Twitter, acheté par le propriétaire de Tesla Elon Musk pour 44 milliards de dollars l’année dernière, gagne de l’argent.

Il a déclaré : « Je n’ai jamais pu élaborer son modèle économique. Il compte des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde, mais ils ne le facturent pas.

“Il y a très peu de publicité dessus. . . Je ne comprends pas ça. Peut-être que ce gars d’Elon Musk va commencer à charger.

Non pas que des frais d’abonnement affectent Lord Sugar, qui aurait une valeur de 1,2 milliard de livres sterling. Pas mal pour un garçon qui a commencé à vendre des appareils électriques à partir d’une camionnette dans l’East End de Londres quand il était adolescent.

Il a fondé Amstrad – une abréviation d’Alan Michael Sugar Trading – à 21 ans. En plus des ordinateurs, il a produit des chaînes stéréo, des téléphones, des fax et des décodeurs pour Sky.

Il est juste de dire que l’entreprise, qui avait un profil énorme et gagnait des millions, n’a jamais vraiment obtenu le respect qu’elle méritait – comme Lord Sugar tient à le souligner.

Il a déclaré : « Nous avons créé le premier visiophone chez Amstrad, appelé l’E-mailer, et tout le monde en a retiré le ps. J’ai vendu plus d’un demi-million de pièces.

«Il fonctionnait sur une ancienne ligne de cuivre BT – si vous l’aviez bloqué sur un haut débit filaire, vous auriez une vidéoconférence juste là. Nous étions donc en avance sur le match.

Ironiquement, l’avènement de la vidéoconférence est quelque chose que Lord Sugar pourrait maintenant regretter étant donné qu’il est un fervent opposant au travail à domicile, qui repose sur la technologie.

Il a déclaré: «Ce qui est ennuyeux, en ce qui me concerne, c’est l’exploitation du syndrome du travail à domicile. La vérité est que vous devez travailler avec vos employés dans votre bureau.

« C’est pour ça que vous avez des bureaux, n’est-ce pas ? Vous devez vous parler, vous devez savoir ce qui se passe.

“Il y a tous ces bulls ** t sur le travail à domicile: ‘Quelle différence cela fait-il si le travail est fait?’

“Eh bien, ça ne se fait pas, c’est aussi simple que ça.”

Dans les années 90, Lord Sugar a commencé à jongler entre les affaires et une autre de ses passions : le football. Il est devenu président du Tottenham Hotspur Football Club et n’a mis fin à son association avec les Spurs qu’en 2007.

Deux ans plus tôt, il avait endossé le rôle de la bête de la salle de conférence sur la version britannique de The Apprentice, qui avait été lancée aux États-Unis en 2004 avec Donald Trump comme patron.

“Les dividendes dépassent de loin mon investissement initial”

Au départ, Lord Sugar a offert à ses gagnants de la série un travail de 100 000 £ par an avec lui, mais en 2011, il a décidé d’investir 250 000 £ de son propre argent dans leur entreprise.

Certains des candidats, comme Stuart “The Brand” Baggs – décédé d’une crise d’asthme en 2015 – sont entrés dans le panthéon des personnages les plus drôles et les plus divertissants jamais vus à la télé britannique.

D’autres sont devenues de véritables célébrités, notamment la finaliste de la première série Saira Khan, qui était une panéliste régulière sur Loose Women et est apparue sur Celebrity Big Brother et Dancing On Ice, et la gagnante de 2006 Michelle Dewberry, maintenant présentatrice.

Lord Sugar insiste sur le fait qu’il n’a jamais “fait d’erreur” avec les personnes qu’il a embauchées, bien qu’il se soit séparé de plusieurs “partenaires commerciaux”.

Bon nombre des anciens gagnants avec lesquels il est resté ont versé des dividendes. Littéralement.

Lord Sugar a expliqué : « Tom Pellereau (2011), Ricky Martin (2012), Leah Totton (2013), les dividendes que j’ai reçus dépassent de loin les investissements initiaux que j’ai faits dans l’entreprise. Alors oui, j’ai gagné de l’argent.

Et pour les critiques qui rejettent le processus de concours de 12 semaines comme du pur théâtre, accusant Lord Sugar de choisir son candidat préféré parmi leurs plans d’affaires plutôt que leur succès dans chacune des tâches hebdomadaires, il a des nouvelles.

Il a déclaré: «J’ai jeté un coup d’œil rapide à leur plan d’affaires au début. Et je ne forme aucune opinion sur eux.

“Je les regarde rapidement pour m’assurer que s’ils gagnent, je serais heureux de les avoir comme partenaire commercial.

“Ils doivent gagner sur le fond de ce qu’ils ont fait au cours des 12 semaines.”

Lord Sugar est interviewé dans la nouvelle édition du Radio Times, à gauche, maintenant disponible. L’apprenti est sur BBC1 tous les jeudis.