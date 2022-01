Lord Sugar de l’apprenti a été invité à supprimer le tweet « ignorant » à propos de Martin Freeman de The Responder

The Responder continue lundi à 21h sur BBC One

Martin a dit qu’il « s’était parlé en scouse » pendant un an et demi

Le répondeur continue lundi à 21 heures sur BBC One.

« Des commentaires comme celui-ci contribuent à la difficulté persistante d’obtenir de bons drames financés et créés en dehors du M25 », a fulminé l’un d’eux.

ENFILEZ VOS TENUES Les téléspectateurs de One Show sérieusement distraits par la tenue de Stacey Dooley

‘TOUT PERDU’ Je suis sans-abri et ma carrière est terminée parce que je suis anti-vaxx, déclare la star de la télévision Sean Ward

Les plus lus à la télévision

Les plus lus à la télévision

Beaucoup étaient furieux contre le tweet de Lord Sugar et ont critiqué la personnalité de la télévision pour avoir « causé du tort ».

« Difficile de suivre ce que lui et les autres acteurs disent. Sans manquer de respect aux habitants de Liverpool, ce sont des gens sympathiques et terre-à-terre. Ma femme a cessé de regarder, elle a dit qu’elle ne comprenait pas un mot.

S’adressant à Twitter, l’homme d’affaires au franc-parler a fulminé: « Pourquoi la BBC a-t-elle fait parler Martin Freeman avec un accent de Liverpool dans The Responder? »

Avant le tournage du spectacle, la Nativité ! La star a déclaré qu’il « s’était parlé en scouse » pendant un an et demi.

L’accent de Liverpudlian de Martin Freeman dans The Responder a été salué par les téléspectateurs

Le drame policier en cinq parties voit Martin dépeindre un agent d’intervention d’urgence non conventionnel Chris – et cela a été salué comme sa meilleure performance à ce jour.

LORD Alan Sugar a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir critiqué l’accent de Liverpudlian de Martin Freeman dans le drame de la BBC The Responder.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.