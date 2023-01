Lord Sewell dit que Boris Johnson a admis: “La course est difficile pour moi”

Inscrivez-vous à notre newsletter bimensuelle gratuite de la correspondante de course de The Independent, Nadine White Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite tous les quinze jours The Race Report

Boris Johnson aurait admis que les questions concernant le racisme sont “difficiles pour moi” lors d’une réunion sur un rapport majeur sur la question.

L’ancien Premier ministre a été critiqué à plusieurs reprises, notamment pour avoir qualifié les Noirs de “piccaninnies” et les avoir décrits comme ayant des “sourires de pastèque”.

Le président d’une commission controversée commandée par M. Johnson lorsqu’il était à Downing Street a suggéré que l’ancien Premier ministre avait été franc sur son bilan personnel.

Lord Sewell a déclaré que, lors d’une réunion sur le rapport de 2021, M. Johnson avait admis que “le truc de la course est difficile pour moi”.

Dans une interview avec La maison magazine, Lord Sewell a ajouté qu’à son avis, M. Johnson “ne peut pas … fournir un argument nuancé sur la race compte tenu de ses antécédents”.

Publié en mars 2021, l’examen soutenu par le gouvernement des disparités raciales en Grande-Bretagne a été commandé à la suite du mouvement Black Lives Matter.

Mais certaines de ses conclusions ont fait face à des réactions négatives, en particulier les remarques de Lord Sewell dans l’avant-propos selon lesquelles “nous ne voyons plus une Grande-Bretagne où le système est délibérément truqué contre les minorités ethniques”, et une suggestion selon laquelle il n’y avait aucune preuve de “racisme institutionnel”.

Les critiques l’ont accusé d’être culturellement sourd, en décalage avec l’opinion publique et “imprégné de déni”. Lord Sewell a précédemment défendu le rapport et s’est demandé si les critiques l’avaient réellement lu.

En 2018, M. Johnson a fait l’objet d’une enquête de son propre parti sur une chronique de journal dans laquelle il comparait des femmes portant la burqa à des braqueurs de banque.

Boris Johnson a été critiqué à plusieurs reprises pour ses commentaires sur la race (fil de sonorisation)

Il a également déclaré dans Le télégraphe quotidien qu’il ne fallait pas interdire le voile intégral, mais qu’il était “absolument ridicule” que les femmes choisissent de “se promener comme des boîtes aux lettres”.

Les politiciens de l’opposition ont déclaré que les commentaires rapportés de M. Johnson montrent que l’ancien chef conservateur n’aurait jamais dû être autorisé à diriger le pays.

Anneliese Dodds, secrétaire aux femmes fantômes et à l’égalité, a déclaré: «Il est clair que Boris Johnson n’a jamais été apte à occuper un poste. Ce qui est surprenant, c’est que Johnson lui-même semblait comprendre cela.

“Ce qu’il décrit comme” le truc de la race “est en fait une litanie de commentaires offensants et insensibles, qui ont été liés à une montée de l’islamophobie et d’autres formes de racisme – y compris des formes violentes de ce type de haine.

«Les politiciens qui ont permis et soutenu Johnson malgré ces échecs constants doivent se regarder sérieusement dans le miroir. Cela inclut Rishi Sunak, dont la promesse «d’honnêteté, d’intégrité et de responsabilité» semble de plus en plus creuse chaque jour.

La Commission sur les disparités raciales et ethniques était présidée par Lord Tony Sewell (Change.org)

La porte-parole libérale démocrate pour l’égalité, Christine Jardine, a déclaré : « Les remarques de Boris Johnson sont choquantes ; l’état d’esprit dans lequel il est clairement n’a pas sa place dans la politique moderne. La Grande-Bretagne est un creuset de cultures qui mérite d’être célébré.

“Les commentaires de Johnson ne font que prouver qu’il n’a jamais été apte à diriger notre pays.”

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré que ses commentaires avaient été mal compris.

Il a déclaré: “C’est un malentendu. Il a été suggéré qu’en tant que Premier ministre, M. Johnson présente lui-même le rapport. Il a correctement refusé de le faire car le rapport était indépendant du gouvernement.

Il a ajouté: «M. Johnson a un excellent bilan. Il a nommé le cabinet le plus diversifié de l’histoire du Royaume-Uni, avec 18% de Bame [Black, Asian and minority ethnic] arrière-plans. En effet, la Commission sur les disparités raciales et ethniques – qui a produit le rapport Sewell – a été chargée par M. Johnson d’enquêter sur les disparités raciales au Royaume-Uni.

Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion British Future, a déclaré: «Je pense que Tony Sewell a tort de dire que les problèmes avec la commission de course étaient dus aux commentaires passés de Boris Johnson sur la course. Le problème avec le rapport de la commission était qu’il alimentait un débat polarisé sur la langue et non sur la substance de la race.

« Il a raté une occasion importante de débloquer un terrain d’entente pour la réforme des politiques afin de lutter contre les inégalités dans les domaines de l’éducation, de la police, de l’emploi et de la santé. Il appartient donc maintenant à Rishi Sunak et Keir Starmer de poursuivre ce programme constructif.