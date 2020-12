L’ancien chef de la fonction publique britannique, Lord Sedwill, rejoint la banque d’investissement Rothschild & Co dans ce qui est sa première nomination majeure dans le secteur privé depuis qu’il a quitté ses fonctions gouvernementales plus tôt cette année.

Lord Sedwill a démissionné de son double rôle de secrétaire du Cabinet et de conseiller à la sécurité nationale en août après avoir perdu une lutte de pouvoir acharnée avec Dominic Cummings, l’ancien conseiller en chef de Boris Johnson.

Il rejoindra le bureau londonien de Rothschild en janvier de l’année prochaine en tant que conseiller principal à temps partiel, a révélé un communiqué de la banque.

Robert Leitão, associé directeur de Rothschild & Co, a déclaré: « Lord Sedwill est reconnu comme l’un des diplomates et fonctionnaires exceptionnels de sa génération, et nous sommes honorés qu’il ait choisi de rejoindre Rothschild & Co en tant que conseiller principal.

«Mark apportera un niveau de perspective stratégique et de jugement mesuré pour améliorer notre groupe dans les années à venir. Son palmarès sur la scène internationale parle de lui-même et il sera un atout majeur pour notre entreprise.

Lord Sedwill a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre Rothschild & Co. C’est une institution exceptionnelle avec une histoire fière, des valeurs fortes et un programme mondial ambitieux. J’ai hâte de contribuer à son succès continu ».

Rothschild & Co n’a pas encore confirmé combien Lord Sedwill est payé pour la publication influente.

L’ancien secrétaire du Cabinet est le dernier d’une lignée d’hommes politiques et de représentants du gouvernement ayant des liens avec Rothschild & Co remontant à 1811.

Les politiciens conservateurs Jacob Rees-Mogg, Norma Lamont, Sir Oliver Letwin et John Whittingdale ont tous travaillé pour l’investissement avant d’entrer au Parlement.

L’ancien chef de la fonction publique britannique, Lord Sedwill, rejoint la banque Rothschild & Co dans ce qui est sa première nomination majeure dans le secteur privé depuis qu’il a quitté ses fonctions gouvernementales plus tôt cette année

Il rejoindra le bureau londonien de Rothschild en janvier de l’année prochaine en tant que conseiller principal à temps partiel, a révélé un communiqué de la banque. Ci-dessus, le siège européen à Londres

La banque avait également précédemment embauché des hauts fonctionnaires pour Margaret Thatcher – Robert Armstrong, son secrétaire de cabinet, et Clive Whitmore, son principal secrétaire privé – en tant qu’administrateurs.

La nomination de Lord Sedwill a été approuvée par le Comité consultatif britannique sur les nominations des entreprises (Acoba), qui oblige les anciens ministres et fonctionnaires à obtenir le feu vert avant d’accepter un emploi dans le secteur privé pendant deux ans après avoir quitté le gouvernement.

L’ancien secrétaire du Cabinet a dû confirmer qu’il ne participerait pas personnellement à des activités de lobbying auprès du gouvernement ni ne conseillerait les clients sur des domaines politiques dans lesquels il serait directement impliqué en tant que fonctionnaire.

Dans sa candidature au chien de garde, il a déclaré que le rôle comprenait « l’organisation de dîners et d’événements occasionnels visant à promouvoir [Rothschild’s] affaires’.

Lord Sedwill a quitté Whitehall en août avec un paiement de 250 000 £ à la suite d’un âpre différend avec M. Cummings, qui a depuis quitté le gouvernement.

En octobre, il a livré une photo d’adieu à l’ancien svengali du Premier ministre en décrivant le voyage de Durham de 260 milles de verrouillage de l’assistant comme une « erreur » et un « moment difficile pour le gouvernement ».

Dans une interview avec la BBC, il a déclaré que l’incident avait « sapé » la propagande du gouvernement sur les coronavirus et a déclaré qu’il y avait de « vraies questions » sur la question de savoir si le Royaume-Uni aurait pu être « mieux préparé » à la pandémie.

Lord Sedwill a affirmé que le gouvernement « n’avait pas mis en place les mesures exactes » pour faire face à une telle épidémie.

Alexandre de Rothschild, directeur exécutif du groupe Rothschild

Lord Sedwill a démissionné de son double rôle de secrétaire du Cabinet et de conseiller à la sécurité nationale en août après avoir perdu une lutte de pouvoir acharnée avec Dominic Cummings.

Il a également dit qu’il était «troublé» par les attaques contre la fonction publique et son intégrité – après une série de briefings anonymes aux journalistes au cours desquels de hauts fonctionnaires ont été appelés.

Lord Sedwill a déclaré à propos du voyage de M. Cummings à Barnard Castle au cours de l’été: « C’était une erreur – que tout le monde doive démissionner à chaque fois qu’il fait une erreur, je ne pense pas que ce soit juste.

« Mais cela a clairement sapé le discours cohérent du gouvernement sur les personnes qui respectent les règles. »

À propos de la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus, il a déclaré: « Bien que nous ayons exercé et préparé pour les menaces de pandémie, nous n’avons pas mis en place les mesures exactes et nous n’avons pas répété les mesures exactes » pour le défi Covid-19 présenté.

« Je pense qu’il y a une vraie question de savoir si nous aurions pu être mieux préparés en premier lieu et c’est évidemment un défi très légitime. »

Bien que Lord Sedwill, qui a lui-même contracté un coronavirus, ait critiqué la préparation, il a également salué la réponse.

Il a déclaré qu’il était « vraiment fier de beaucoup de choses » qui avaient été accomplies, soulignent le projet Nightingale Hospital – qui a vu des hôpitaux de campagne construits dans de grandes salles à travers le pays, y compris le centre ExCel de Londres.

À propos des attaques contre la fonction publique, il a déclaré qu’elles avaient été «injustes» parce que «la plupart du temps, vous ne pouvez pas vraiment répondre».

Lord Sedwill a également qualifié de «préjudiciables» les séances d’information anonymes contre les hauts fonctionnaires. Il a déclaré: « Cela nuit à la bonne gouvernance et les responsables devraient reconnaître les dommages qu’ils font, même s’ils se livrent à un stratagème tactique à court terme. »

Lord Sedwill a démissionné de son double rôle de secrétaire du Cabinet et de conseiller à la sécurité nationale en septembre à la suite d’une lutte pour le pouvoir avec M. Cummings. Le Premier ministre et Lord Sedwill ont insisté sur le fait que la démission était d’un commun accord.

Lord Sedwill, 55 ans, a quitté son rôle principal avec un gain de près de 250000 £, au milieu des informations faisant état d’une lutte de pouvoir avec le principal assistant de Boris Johnson (à gauche), Dominic Cummings (à droite)

Au moment de l’annonce, les syndicats de la fonction publique ont accusé le No10 d’avoir orchestré une série de briefings « corrosifs et lâches » contre Sir Mark – que M. Cummings aurait considéré comme un « barrage » à un bouleversement de Whitehall.

M. Cummings n’aurait pas été impressionné par la réponse du Cabinet Office à l’épidémie de coronavirus, disant aux assistants qu’une « forte pluie approche » pour la fonction publique.

Le Premier ministre a cherché à minimiser les affirmations selon lesquelles la position de Sir Mark avait été sapée par une série de points de presse hostiles.

Mais au moment de sa démission, Lord Sedwill, qui compte plus de 30 ans de service gouvernemental, a lancé des briefings officieux « désagréables » et des « tireurs d’élite » alors qu’il s’adressait aux députés.

Il les a qualifiés de «caractéristique regrettable de la politique moderne». Il a également nié avoir « démissionné », affirmant qu’il avait convenu avec Boris Johnson de démissionner.

Il a également déclaré qu’il y avait « énormément de choses qui ressortent dans les journaux auxquelles je n’attacherais pas automatiquement la plus grande crédibilité ».

L’ancien chef de la fonction publique Lord Kerslake a accusé en septembre M. Johnson d’avoir tenté de faire de Sir Mark le « gars de la chute » pour les échecs du gouvernement dans la gestion de la pandémie.

Et l’ancien secrétaire du cabinet Lord O’Donnell a suggéré que le Premier ministre voulait s’entourer de «oui hommes».

David Frost, négociateur en chef du Premier ministre sur le Brexit, a succédé à Lord Sedwill en tant que conseiller à la sécurité nationale à la fin du mois d’août.

M. Frost est diplomate de carrière mais n’a pas de formation en sécurité. À l’époque, des sources de sécurité et de renseignement se sont déclarées préoccupées par cette nomination.

Cependant, Downing Street a défendu la nomination de M. Frost, soulignant que les États-Unis avaient choisi des personnalités politiques pour des rôles similaires.

Des sources gouvernementales ont également souligné que plusieurs anciens titulaires du poste avaient des antécédents en diplomatie plutôt qu’en sécurité.

Lord Sedwill continue de s’impliquer dans les préparatifs de l’accession du Royaume-Uni à la présidence du G7 l’année prochaine.