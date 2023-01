Lord Kamlesh Patel quitte la présidence du Yorkshire County Cricket | Nouvelles du cricket

Lord Kamlesh Patel quittera ses fonctions de président du Yorkshire County Cricket Club lors de la prochaine assemblée générale annuelle, a annoncé le club.

Lord Patel a été nommé président du Yorkshire après la démission de plusieurs membres du conseil d’administration à la suite d’allégations de racisme contre le club par Azeem Rafiq.

Dans un communiqué publié vendredi, Lord Patel a déclaré: “Ce fut un honneur et un privilège de travailler pour une organisation aussi prestigieuse. J’ai pris la décision difficile de me retirer lors de la prochaine AGA et de permettre au club de poursuivre son important voyage de changement sous une nouvelle chaise.

“Je tiens à remercier les membres qui ont énormément soutenu les changements que le conseil d’administration a introduits à Headingley. Je tiens également à remercier le personnel et les membres du conseil d’administration qui ont tous travaillé sans relâche pendant ce qui a été une période de transformation dans l’histoire du Yorkshire. .

“Le club a encore beaucoup à faire, mais je suis convaincu que le Yorkshire sera de retour au sommet du cricket anglais à long terme.”

Sous Lord Patel, le Yorkshire a connu une période de changements importants qui a abouti au retour du cricket international à Headingley.

Le England and Wales Cricket Board (ECB) a levé la suspension en février 2022 après que le Yorkshire ait rempli certaines conditions.

L’une des principales politiques de Lord Patel a été d’améliorer la diversité, l’inclusion et l’égalité au sein du club.

Il a introduit le programme Yorkshire’s Pathway pour supprimer les obstacles financiers qui empêchent les personnes de diverses communautés de jouer au cricket.

Selon le club, le programme a vu une augmentation de près de 40% du nombre de participants à partir d’observations régionales et une augmentation de 60% du nombre de joueurs de cricket sélectionnés dans des contextes divers au niveau du groupe d’âge du comté, par rapport à 2021.

Les nominations du groupe d’âge des filles du comté ont également augmenté de 60,7% par rapport à 2021.

Stephen Vaughanqui est le directeur général du club, a déclaré: “Kamlesh devrait être extrêmement fier de ce qu’il a accompli à Headingley pendant son mandat de président. Les structures qui ont été mises en place sont essentielles pour garantir que le Yorkshire est un club que les gens sont fiers d’être associés.

“L’égalité, la diversité et l’inclusivité sont au cœur de notre club et je suis ravi de travailler avec le conseil d’administration, l’équipe de direction et le nouveau président pour poursuivre ce voyage de changement significatif.”