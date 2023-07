Lord Hanuman dévoilé comme mascotte officielle des Championnats asiatiques d’athlétisme 2023 en Thaïlande

Les Championnats d’Asie d’athlétisme 2023 devraient commencer le 12 juillet en Thaïlande alors que les participants représentant les différentes nations de l’événement continental chercheront à produire des performances qui gagnent en réputation et rapportent des lauriers à leurs nations respectives lorsque l’événement débutera mercredi. .

L’un des dieux les plus vénérés de la mythologie indienne, Lord Hanuman, sera la mascotte officielle de l’événement, qui se tiendra à l’occasion du 50e anniversaire de la création de l’organe directeur continental.

« Comme Hanuman fait preuve de capacités extraordinaires au service de (Seigneur) Rama, notamment la vitesse, la force, le courage et la sagesse… La plus grande capacité de Hanuman est, en fait, sa loyauté et son dévouement incroyablement indéfectibles », a expliqué l’Association asiatique d’athlétisme sur son site Internet.

« Le logo des 25e Championnats d’Asie d’athlétisme 2023 indique les athlètes participant aux jeux, les compétences, le travail d’équipe des athlètes, la vitrine de l’athlétisme, le dévouement et l’esprit sportif. » L’Inde, dirigée par le lanceur de poids Tajinderpal Singh Toor et le sauteur en longueur Murali Sreeshankar, chercherait un spectacle percutant dans les championnats.

L’équipe indienne est partie samedi soir pour les Championnats d’Asie d’athlétisme de cinq jours depuis Delhi et Bangalore.

Le médaillé d’or olympique et as indien du lancer du javelot Neeraj Chopra a envoyé ses meilleurs vœux au contingent indien qui se rend en Thaïlande pour la même chose.

Le joueur de 25 ans a enregistré un message sur Twitter qui disait: «Mes meilleurs vœux au contingent #TeamIndia pour les Championnats d’Asie d’athlétisme. Je suis sûr que nous aurons une campagne réussie. Jaï Hind ! »

Mes meilleurs voeux au #TeamIndia contingent pour les Championnats d’Asie d’athlétisme. Je suis sûr que nous aurons une campagne réussie. Jaï Hind ! 🇮🇳— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 11 juillet 2023

Équipe indienne :

Hommes: Rajesh Ramesh et Muhammed Ajmal (relais 400m/relais 4x400m/relais mixte 4x400m), Amoj Jacob (relais 4x400m/relais mixte 4x400m), Nihal Joel William, Mijo Chacko Kurian (relais 4x400m), Krishan Kumar et Mohammed Afsal (800m), Ajay Kumar Saroj et Jinson Johnson (1500m), Gulveer Singh (5000m/10000m), Abhishek Pal (5000m/10000m), Mohammed Nurhasan et Bal Kishan (3000m steeple), Yashas Palaksha et Santhosh Kumar (400m haies), Tejaswin Shankar (décathlon) , Sarvesh Anil Kushare (saut en hauteur), Jeswin Aldrin et Murali Sreeshankar (saut en longueur), Abdulla Aboobacker (triple saut), Tajinderpal Singh Toor et Karanveer Singh (lancer du poids), DP Manu (lancer du javelot), Akshdeep Singh et Vikash Singh ( 20 km marche)

Femmes: Jyothi Yarraji (200m/100m haies), Nithya Ramraj (100m haies), Aishwarya Mishra (relais 400m/4x400m/relais 4x400m mixte), Chanda et Lavika Sharma (800m), Lili Das (1500m), Ankita (5000m), Parul Chaudhary (5000m/3000m steeple), Sanjivani Jadhav (10000m), Priti (3000m steeple), Pooja et Rubina Yadav (saut en hauteur), Baranica Elangovan (saut à la perche), Shaili Singh et Ancy Sojan (saut en longueur), Abha Khatua et Manpreet Kaur (lancer du poids), Annu Rani (lancer du javelot), Swapna Barman (heptathlon), Priyanka et Bhawna Jat (20 km marche), Rezoana Mallick Heena et Jyothika Sri Dandi (relais 4x400m/relais mixte 4x400m), Jisna Mathew et Subha Venkatesan (4×400)