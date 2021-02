Lord Frost remplace Michael Gove au poste de «  ministre du Brexit Grande-Bretagne  »

Michael Gove et David Frost – Reuters / PA

Boris Johnson a remplacé Michael Gove par un allié fidèle pour mener les discussions post-Brexit avec Bruxelles.

Lord (David) Frost, qui a dirigé les négociations sur un accord commercial sur le Brexit, a été nommé ministre du gouvernement et présidera désormais les deux comités critiques chargés des relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

Alors que les discussions sur l’Irlande du Nord devraient s’intensifier, plusieurs sources de Whitehall ont déclaré que le changement avait été effectué parce que le Premier ministre souhaitait une position plus dure avec Bruxelles.

Un ministre du gouvernement a déclaré au Telegraph que M. Johnson souhaitait qu’une approche «plus percutante» soit adoptée. Un allié de Lord Frost a déclaré qu ‘«il est un négociateur plus dur» que M. Gove.

Le pair mènera les négociations sur la configuration douanière en Irlande du Nord, qui est devenue une source de frictions intenses entre le Royaume-Uni et l’UE depuis le Brexit. Le bouleversement voit Lord Frost devenir à la fois ministre du gouvernement au Cabinet Office et membre à part entière du cabinet de M. Johnson.

Le joueur de 55 ans mènera des discussions avec Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, une fois qu’il sera en poste le 1er mars et répondra régulièrement aux questions à la Chambre des lords.

Les deux comités qu’il présidera désormais sont au centre même des relations de la Grande-Bretagne avec l’UE, maintenant que le Royaume-Uni est officiellement en dehors du bloc.

Le comité mixte de l’accord de retrait supervise les questions relatives à l’accord de sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, notamment le protocole d’Irlande du Nord. Le Conseil de partenariat UE-Royaume-Uni traite les relations futures sur une base plus large.

Lord Frost – connu sous le nom de «Frosty» dans le numéro 10 – avait été nommé conseiller à la sécurité nationale après la fin des négociations sur le Brexit, mais cette nomination a échoué au milieu des préoccupations concernant ses antécédents limités en matière de sécurité.

Lord Frost et les alliés de M. Gove, qui est également ministre au Cabinet Office, ont décidé de minimiser toute suggestion de rupture.

Lord Frost a tweeté qu’il était «extrêmement honoré» de jouer ce rôle et a déclaré: «Je me tiens sur les épaules de géants et en particulier de ceux de Michael Gove qui a fait un travail extraordinaire pour ce pays en pourparlers avec [the] UE au cours de l’année écoulée ».

Un allié de Gove a affirmé que M. Gove avait toujours voulu que Lord Frost mène finalement les négociations. Il ne dirigeait l’un des comités que sur une base temporaire.

Cependant, des murmures de mécontentement dans le numéro 10 sur la façon dont M. Gove avait géré les tensions avec Bruxelles au sujet de la configuration post-Brexit en Irlande du Nord ont pu être entendus mercredi soir.

Un initié du gouvernement bien placé a déclaré que Lord Frost avait été mis en place parce qu’il serait plus ferme avec Bruxelles.

«Frosty par nature a une attitude plus dure. Il est plus Brexity », a déclaré la source à propos de l’approche de Lord Frost à Bruxelles par rapport à celle de M. Gove.

«Le Premier ministre veut qu’il prenne la tête de ce dossier. Pour ce faire, il doit être le ministre », a ajouté la source.

Il a été décidé que les deux comités ne pouvaient être présidés que par un ministre du gouvernement, d’où le nouveau changement de rôle de Lord Frost.

La même source a déclaré que Lord Frost n’avait récemment pas assisté à une longue réunion en tête-à-tête entre M. Gove et M. Sefcovic, étant en fait exclu des discussions critiques.

«Michael et Sefcovic se sont rencontrés récemment. C’était un face à face de deux heures et Frosty n’était pas impliqué », a déclaré la source.

Réagissant à cette nomination, une source conservatrice de haut niveau a déclaré: « Enfin, Gove a été détourné. Il y a eu une dispute sur qui devrait être responsable de tout ce qui concerne l’Europe. »

«Gove s’est accroché à tout cela même si Frost a toujours pensé qu’il allait le diriger. Frost est bien plus radical que Gove. »

Un membre du cercle restreint de Gove a pointé du doigt Lord Frost, suggérant qu’il avait «grogné» sur M. Gove qui dirigeait le mémoire de Bruxelles.

Le changement permettra à M. Gove, toujours l’un des ministres les plus fiables de M. Johnson, de continuer à jouer un rôle central dans la réponse Covid-19 ainsi que dans le renforcement de l’Union.

Le changement n’aura pas lieu avant mars, avec une réunion de M. Gove avec M. Sefcovic mercredi pour discuter des tensions dans la configuration post-Brexit en Irlande du Nord.

Le soi-disant protocole d’Irlande du Nord tente d’éviter une frontière dure entre l’Irlande et l’Irlande du Nord en effectuant des contrôles douaniers lorsque des marchandises traversent la mer d’Irlande depuis le Royaume-Uni continental.

Un haut responsable du numéro 10 a déclaré à propos du nouveau rôle de Lord Frost: « Ce que le Premier ministre appelle en interne, c’est le ministre du Brexit britannique – il s’agit de tirer le meilleur parti des opportunités du Brexit – c’est le mandat de David.