Lord Frost nie qu’il y ait une “urgence climatique” et dit que nous devrions soutenir la fracturation hydraulique et l’énergie nucléaire

LORD Frost a nié qu’il y ait une “urgence climatique” et a dit au prochain Premier ministre d’arrêter de “harceler” les Britanniques pour qu’ils passent au vert.

L’ex-ministre du Cabinet – et chéri de la base conservatrice – a critiqué “l’approche totalement irréaliste” actuelle consistant à essayer de réduire les émissions.

Lord Frost dit qu’il n’y a pas d ‘«urgence climatique» et que nous devrions donner la priorité à la fracturation hydraulique Crédit : PA

Il a déclaré que les préoccupations écologiques devraient être “abordées de manière pragmatique” plutôt que “de bouleverser le fonctionnement de nos sociétés”.

Dans un essai pour Policy Exchange, il a écrit : “On nous dit d’arrêter de voyager, de vivre localement, de manger moins, d’arrêter de manger de la viande, d’éteindre nos lumières et généralement d’arrêter d’être un fardeau.”

Il a également dénoncé les ministres donnant la priorité aux solutions “médiévales” comme les éoliennes plutôt que la fracturation hydraulique et l’énergie nucléaire.

Lord Frost a écrit : “‘Au contraire, les effets du changement climatique sont un problème, l’un des nombreux auxquels nous sommes confrontés, et doivent être abordés de cette manière pragmatique plutôt qu’en nous demandant de bouleverser tout le fonctionnement de nos sociétés.

“La société occidentale, et en fait la civilisation mondiale, dépend d’un approvisionnement abondant en énergie.

“Pourtant, l’ambiance qui prévaut est celle dans laquelle les individus sont invités à limiter leur consommation d’énergie et dans laquelle la technologie des énergies renouvelables insatisfaisante est présentée comme la meilleure solution à nos problèmes.

“Au lieu de nous concentrer sur des solutions technologiques qui nous permettent de maîtriser notre environnement et d’obtenir plus d’énergie de manière plus efficace en carbone – nucléaire, CSC, fracturation hydraulique, fusion un jour – nous nous sommes concentrés sur la gestion de la demande afin de pouvoir utiliser la technologie médiévale comme énergie éolienne.’

Le soutien de Top Truss, Lord Frost, qui est pressenti pour un retour en tant que chef n ° 10, a ajouté que les “preuves actuelles” ne corroborent pas les affirmations que la Grande-Bretagne est dans une “urgence climatique”.