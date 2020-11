Lord Frost dit qu’un accord commercial sur le Brexit est “ toujours possible ” mais “ il est tard ”

Le principal négociateur de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, est arrivé à Londres pour reprendre les discussions face à face sur le Brexit ce soir, son homologue britannique affirmant que l’heure “ est tardive ” mais qu’un accord est “ toujours possible ” si le bloc est prêt à respecter les Britanniques. la souveraineté.

M. Barnier a déclaré qu’il était “ très heureux d’être de retour à Londres ” et a promis de “ poursuivre le travail avec patience et détermination ”, les deux parties étant dans l’impasse sur les droits de pêche et les soi-disant “ règles du jeu équitables ”.

Le Français, arrivé à St Pancras International vendredi soir, avait déclaré ce matin que «les mêmes divergences importantes persistent».

Lord Frost a déclaré à l’heure du déjeuner qu’il pensait qu’un accord pouvait encore être conclu car il a promis de “ continuer à parler jusqu’à ce qu’il soit clair ” que les deux parties ne peuvent pas parvenir à un accord.

Cependant, il a déclaré que pour qu’un accord soit conclu, il “doit respecter pleinement la souveraineté britannique”, soulignant que ce n’est “pas qu’un mot” mais quelque chose qui a des “conséquences pratiques”.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne doit avoir le contrôle total de ses frontières et de ses eaux de pêche si un accord doit être conclu.

Les pourparlers de haut niveau ont été suspendus la semaine dernière après qu’un membre de l’équipe de négociation de l’UE ait été testé positif au coronavirus.

La dernière série de pourparlers en face à face aura lieu au cours du week-end dans l’espoir d’un accord en vue au début de la semaine prochaine.

M. Barnier doit se rendre au Royaume-Uni après avoir informé les ambassadeurs de l’UE et le Parlement européen de l’état des discussions.

Il aurait également eu des entretiens de force avec huit ministres de la pêche de l’UE, alors que l’UE pourrait être prête à reculer sur la question.

Le voyage de M. Barnier à Londres a semblé être incertain la nuit dernière à la suite d’informations selon lesquelles il avait menacé de s’éloigner des négociations à moins que Downing Street ne signale une volonté de compromis sur les points de discorde restants.

Mais il a tweeté ce matin: “ Conformément aux règles belges, mon équipe et moi ne sommes plus en quarantaine. Les négociations physiques peuvent se poursuivre. Je informe les États membres et [the European Parliament] aujourd’hui.

«Les mêmes divergences significatives persistent. Voyager à Londres ce soir pour poursuivre les discussions avec[Lord Frost] + équipe. ‘

Les négociations se sont poursuivies à distance au cours de la semaine dernière, mais on espère que les pourparlers en personne déclencheront une percée.

Lord Frost a déclaré qu’il pensait qu’un accord «est toujours possible», mais a averti que l’UE doit respecter la souveraineté britannique si les négociations doivent aboutir.

Il a tweeté: “ J’ai hâte d’accueillir Michel Barnier et son équipe à Londres et de reprendre les discussions en face à face demain. Nous sommes heureux que tous soient sains et saufs.

«Certaines personnes me demandent pourquoi nous parlons encore. Ma réponse est que c’est mon travail de faire de mon mieux pour voir si les conditions d’un accord existent. Il est tard, mais un accord est toujours possible, et je continuerai à parler jusqu’à ce qu’il soit clair que ce n’est pas le cas.

«Mais pour qu’un accord soit possible, il doit pleinement respecter la souveraineté britannique. Ce n’est pas seulement un mot – cela a des conséquences pratiques. Cela comprend: le contrôle de nos frontières; décider nous-mêmes d’un système de contrôle des subventions robuste et fondé sur des principes; et contrôler nos eaux de pêche.

«Nous cherchons à parvenir à un accord sur cette base, permettant un nouveau départ à notre relation avec l’UE que, pour notre part, nous avons toujours voulue. Nous continuerons à travailler dur pour y parvenir – car un accord sur une autre base n’est pas possible.

Il ne reste plus que cinq semaines avant la fin de la période de transition post-Brexit «au point mort».

Un échec à conclure un accord entraînerait un divorce chaotique le 1er janvier, les deux parties étant forcées de commercer aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce, ce qui entraînerait l’imposition de droits de douane sur les marchandises.

Il y a maintenant une pression massive sur les négociateurs pour qu’ils concluent les négociations dès que possible en raison du temps qu’il faudra à l’UE pour ratifier et déployer tout accord.

On craint que si les négociations se poursuivent au-delà de la semaine prochaine, le bloc pourrait avoir du mal à achever le processus de ratification et de mise en œuvre avant la fin de la période de transition.

Elle est survenue au moment où les négociateurs européens recherchent un compromis sur la question des droits de pêche.

M. Barnier rencontrerait une sélection de ministres de la pêche de l’UE et des diplomates pensent qu’il décrira une éventuelle baisse qui pourrait aboutir à un accord sur la ligne.

Il devrait dire aux ministres qu’une concession consécutive sur l’accès futur aux eaux britanniques est nécessaire pour garantir un accord commercial global.

Les diplomates de l’UE pensent qu’une branche d’olivier sur la pêche pourrait donner à l’équipe de négociation britannique une certaine marge de manœuvre pour assouplir sa position sur les autres points de friction clés.

Un diplomate de l’UE a déclaré: “C’est le prix que le Royaume-Uni doit empocher pour un compromis sur des règles du jeu équitables.”