Lord Frost dit « pas de retour » pour Boris Johnson s’il induit le Parlement en erreur

Et le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a demandé que le rapport Gray soit publié dans son intégralité dès que possible, avertissant que le gouvernement avait été plongé dans la «paralysie» en raison de l’incertitude persistante.

Les libéraux démocrates ont averti que toute apparition d’un «accord établi» entre le gouvernement et la police pour dissimuler des actes répréhensibles serait «profondément préjudiciable».

« Quoi que l’avenir nous réserve, nous devons résister à cela. Si nous empruntons cette voie, nous n’obtiendrons pas les avantages de faire les choses différemment et le Brexit échouera. Le Brexit était une question de changement… Nous devons revenir sur cette voie.

Mise en surbrillance d’une colonne dans Le télégraphe, Lord Frost a déclaré qu’il était d’accord que « les néo-socialistes, les fanatiques verts et la foule pro-réveillée » devraient « sortir immédiatement ».

Les remarques de l’ancien ministre du cabinet vont plus loin que ses tweets de jeudi, dans lesquels il appelait à un départ du personnel et à un changement complet de direction au n ° 10.

« Le rapport de Sue Gray doit être publié et des jugements doivent être rendus », a écrit le pair conservateur dans sa dernière chronique pour Le soleil. « Son rapport peut fournir des preuves pour condamner le Premier ministre. »

