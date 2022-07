Lord Frost demande à Kemi Badenoch de se retirer de la course en faveur de Liz Truss

Lord David Frost a exhorté le candidat à la direction des conservateurs, Kemi Badenoch, à se retirer de la course pour succéder à Boris Johnson au n ° 10 et à soutenir la candidature de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

Appelant à “l’unité entre les partisans du libre marché”, l’ancienne ministre du Brexit a fait l’éloge de Mme Badenoch mais a déclaré qu’elle devrait se retirer “en échange d’un travail sérieux dans une administration Truss”.

Ses remarques interviennent après que la procureure générale Suella Braverman a été éliminée du concours lors du deuxième tour de scrutin des députés conservateurs jeudi, et a ensuite apporté son soutien au ministre des Affaires étrangères.

Mme Truss se bat actuellement pour atteindre les deux derniers, mais Penny Mordaunt, une ancienne secrétaire à la Défense, et l’ancien chancelier Rishi Sunak, sont en tête parmi les nominations de collègues du parti conservateur.

“Kemi et Suella Braverman ont établi des programmes convaincants, avec des accents différents, pour le changement”, a écrit Lord Frost dans Le Daily Telegraph.

“Mais la profondeur de l’expérience de Liz, son énergie et ses idées – ainsi que le simple fait qu’elle a le plus de votes des trois – la placent en tête.

« L’heure est au pragmatisme. J’exhorte Kemi à se retirer en échange d’un travail sérieux dans une administration Truss.

Mais un député conservateur de haut rang, Simon Hoare, s’est déchaîné contre l’intervention de Lord Frost, déclarant vendredi: «Je ne souhaite pas être impoli MAIS qui diable est un ministre non élu et raté pour dire à un député quoi faire?

«Pour une raison inconnue, David Frost pense perpétuellement que nous donnons un vol xxxx à ce qu’il pense. Nous ne le faisons pas et nous ne le ferons pas ».

La campagne de Mme Badenoch a également souligné qu’elle était « là pour gagner ». Son porte-parole a déclaré : « Kemi a apporté des idées intéressantes et une nouvelle approche à cette course à la direction. Elle attend avec impatience les débats de ce week-end.

“Elle n’a pas l’intention de se retirer et est là pour gagner.”

Lord Frost a lancé une attaque contre le bilan de Penny Mordaunt au gouvernement (fil de sonorisation)

Les commentaires de Lord Frost sont intervenus quelques heures seulement après avoir lancé une attaque cinglante contre Penny Mordaunt, une ancienne secrétaire à la Défense qui s’est rapidement imposée comme l’une des favorites du concours. Il a suggéré que Mme Mordaunt était “absente au défilé” lorsqu’il a travaillé avec elle sur les négociations du Brexit.

Il a ajouté dans son article : « Elle ne maîtrisait pas les détails des négociations, elle hésitait à transmettre des messages durs à l’UE, et elle n’était pas entièrement responsable des décisions ni même toujours visible.

“Après six mois de cela, j’ai dû demander au Premier ministre de la déplacer et de trouver quelqu’un d’autre pour me soutenir – ce qu’il a dûment fait en la personne de l’admirable Michael Ellis.”

Dame Maria Miller – un partisan de Mme Mordaunt – a rejeté les critiques de Lord Frost, déclarant à Sky News vendredi que son évaluation était erronée.

“Je l’ai vue comme une militante très efficace. Elle est vraiment l’une des principales partisanes du Brexit et l’a été tout au long de la campagne.

Une source de sa campagne a ajouté : « Penny n’a que du respect pour Lord Frost. Il a fait énormément pour aider nos négociations jusqu’à ce qu’il démissionne du gouvernement. Penny se battra toujours pour le Brexit et l’a toujours fait”

Rapports supplémentaires par AP.