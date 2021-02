Lord Frost – Aaron Chown / PA

Lord Frost a été chargé de s’attaquer à l’Union européenne pour son approche «musclée» du protocole de l’Irlande du Nord, selon The Telegraph.

Le gouvernement considère l’application de l’accord par le bloc comme « trop ​​légaliste » et espère convenir d’une interprétation plus douce des règles pour atténuer les problèmes auxquels sont confrontés les commerçants britanniques traversant la mer d’Irlande, selon des initiés.

Boris Johnson a nommé Lord Frost, son négociateur sur le Brexit et un allié clé, au Cabinet mercredi soir afin de prendre la tête du Royaume-Uni dans les relations avec l’UE dans l’ère post-Brexit.

Le Premier ministre a écarté Michael Gove de son poste dans le cadre d’une décision visant à adopter une position plus ferme sur Bruxelles sur le protocole, selon des sources de Whitehall.

Les ministres s’inquiètent du fait que l’UE n’ait pas compris la gravité de sa décision avortée de déclencher l’article 16 du protocole le mois dernier, créant ainsi une frontière rigide pour l’approvisionnement en vaccins entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

La situation sur le terrain est toujours «difficile» et un correctif qui prend en compte les sensibilités politiques est nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels les commerçants sont confrontés en raison du protocole d’Irlande du Nord, ont averti des sources gouvernementales.

Les arrangements actuels ont accru les tensions politiques, les syndicalistes et les loyalistes étant en colère contre l’imposition de barrières économiques entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

La bureaucratie et les contrôles requis en vertu du protocole, qui a été mis en place pour atténuer les frictions commerciales en raison du maintien de la province dans le marché intérieur britannique tout en continuant à appliquer certaines règles de l’UE, ont entravé la circulation de certaines marchandises entrant dans la région en provenance de Grande-Bretagne.

Jeudi, Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, a insisté sur son engagement à trouver des solutions pragmatiques aux problèmes auxquels sont confrontés les traders après le Brexit.

Lui et M. Gove, qui reste ministre du Cabinet jusqu’au transfert à Lord Frost le 1er mars, ont eu des discussions virtuelles avec des représentants d’entreprises touchés par les perturbations liées au protocole d’Irlande du Nord.

M. Sefcovic a déclaré qu’il avait apprécié «des réunions constructives avec les entreprises et la société civile d’Irlande du Nord sur les défis auxquels ils sont confrontés sur le terrain».

Les commerçants ont appelé au pragmatisme et à la volonté politique de la part de l’UE, qui fait partie d’un comité mixte avec le Royaume-Uni supervisant le fonctionnement du protocole.

Arlene Foster, chef du Parti unioniste démocratique et Premier ministre d’Irlande du Nord, a salué la nomination de Lord Frost et a déclaré qu’elle espérait qu’elle saluait le Royaume-Uni en adoptant une approche plus dure.

Elle a déclaré au Telegraph: «Il doit viser une solution à long terme plutôt que de coller des pansements. Qu’il s’agisse du flux de colis, de produits de supermarché, de viandes réfrigérées ou de médicaments, de la Grande-Bretagne vers le NI, le marché unique du Royaume-Uni a été rompu.

Le DUP, qui estime que le protocole est intrinsèquement défectueux et devrait être abandonné, a été de plus en plus critique en privé de l’approche de M. Gove, qui visait à résoudre les problèmes rencontrés par les entreprises dans le cadre du protocole.

On ne pense pas que Lord Frost tentera de renégocier le protocole, mais il devrait examiner toutes les voies pour adoucir les aspects problématiques de sa mise en œuvre.

Un certain nombre de délais de grâce, qui limitent les certifications et les déclarations requises pour déplacer des marchandises, devraient expirer dans les semaines et les mois à venir. Les exemptions liées aux contrôles de certains produits de supermarché et aux déclarations en douane sur les colis devraient prendre fin à la fin du mois prochain.

M. Gove a exhorté la Commission à accorder des prolongations jusqu’en janvier 2023 afin de fournir un espace pour trouver des résolutions.

Mme Foster a rétorqué que les prolongations des délais de grâce étaient des mesures temporaires et «n’apportent pas la certitude que l’Irlande du Nord mérite».

À la suite des réunions virtuelles entre M. Sefcovic et M. Gove mercredi, le directeur du Northern Ireland Retail Consortium, Aodhan Connolly, a déclaré qu’il était essentiel que les points de vue des entreprises soient entendus.

«C’était une réunion importante, mais elle doit être le début d’un dialogue global comprenant la création d’un organe consultatif des entreprises pour garantir que l’UE et le Royaume-Uni peuvent entendre les préoccupations des entreprises et utiliser l’expertise de la communauté d’affaires de NI pour trouver des solutions aux défis que nous visage », dit-il.

Il a averti que l’échéance imminente du 1er avril pour la fin d’un certain nombre de périodes de grâce pourrait exercer une «pression sans précédent» sur les chaînes d’approvisionnement. Les commerçants et les détaillants ont besoin de stabilité, de certitude, de simplicité et de prix abordable, a-t-il déclaré.