Ses remarques ont été saisies par les conservateurs qui ont affirmé que le Parti travailliste «faisait de la politique» avec la crise, qui a causé plus de 112 000 morts.

Le pair, qui a occupé le poste de Lord Chancellor sous Tony Blair, a déclaré à la BBC qu’il faisait référence aux fréquents changements apportés à la loi pendant la pandémie et a ajouté: « Mais je regrette beaucoup mon choix de mots. »

« Il n’aurait pas dû le dire », a déclaré M. Miliband. «Il parlait dans le contexte des avocats et de la façon dont la loi changeait.

«C’était un très mauvais choix de mots. J’ai parlé à Charlie ce matin et il est très, très désolé et s’excuse pour ce qu’il a dit.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

« Je connais très bien Charlie et Charlie pense que le pays a traversé un terrible et terrible traumatisme et cela ne reflète en aucun cas sa vision de la crise de Covid. »