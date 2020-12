Les orchidées ne sont pas souvent appelées laides, mais c’est ainsi que les jardins botaniques royaux de Kew, à Londres, ont décrit une nouvelle espèce de fleur normalement vibrante et délicate découverte dans les forêts de Madagascar.

Gastrodia agnicellus, l’une des 156 plantes et espèces fongiques nommées par les scientifiques de Kew et leurs partenaires dans le monde en 2020, a été couronnée «l’orchidée la plus laide du monde».

« Les fleurs de 11 mm de cette orchidée sont petites, brunes et plutôt laides », a déclaré Kew dans sa liste des 10 meilleures découvertes de l’année. L’orchidée dépend des champignons pour sa nutrition et n’a pas de feuilles ni aucun autre tissu photosynthétique.

Bien qu’évaluées comme une espèce menacée, les plantes bénéficient d’une certaine protection car elles sont situées dans un parc national.

Parmi les autres découvertes officiellement nommées cette année figuraient six nouvelles espèces de champignons toadstool au Royaume-Uni et un arbuste étrange rencontré dans le sud de la Namibie en 2010.

Le botaniste Wessel Swanepoel ne pouvait pas placer l’arbuste dans un genre connu et personne d’autre ne le pouvait non plus, et Swanepoel a donc appelé l’expert moléculaire de Kew Felix Forest et son équipe pour analyse.

Le résultat était qu’il ne s’agissait pas simplement d’une nouvelle espèce, mais d’un nouveau genre et d’une nouvelle famille, appelée Tiganophyton karasense.

Alors qu’environ 2000 plantes sont nommées nouvelles pour la science chaque année, les nouvelles familles ne sont publiées qu’une fois par an environ.

L’arbuste a des feuilles écailleuses bizarres et pousse dans des marais salants naturels extrêmement chauds, d’où son nom Tiganophyton, dérivé du latin «Tigani», ou «poêle à frire», et «Phyton», ou «plante».

Martin Cheek, responsable principal de la recherche à Kew, a salué les dernières découvertes naturelles.

« Certains pourraient fournir un revenu vital aux communautés tandis que d’autres pourraient avoir le potentiel d’être développés en un futur aliment ou médicament », a-t-il déclaré.

Mais il a averti: « La sombre réalité qui nous attend ne peut être sous-estimée. Avec deux plantes sur cinq menacées d’extinction, c’est une course contre la montre pour trouver, identifier, nommer et conserver les plantes avant qu’elles ne disparaissent. »