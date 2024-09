L’Orchestre symphonique de Toronto recevra un engagement de 15 millions de dollars de la Barrett Family Foundation

Ouvrez cette photo dans la galerie : Daniel Bartholomew-Poyser, chef d’orchestre principal de l’éducation de Barrett et ambassadeur communautaire, dirige le TSO lors du concert communautaire gratuit 2023.Allan Cabral/Orchestre Symphonique de Toronto

L’Orchestre symphonique de Toronto annoncera samedi son plus grand engagement philanthropique jamais réalisé, la Fondation de la famille Barrett offrant 15 millions de dollars sur 15 ans pour l’engagement communautaire et les programmes éducatifs de l’orchestre.

Le chef de la direction, Mark Williams, a déclaré que ce don contribuera aux efforts de l’orchestre visant à étendre sa portée au-delà des fans de musique classique traditionnelle de la région du Grand Toronto – par exemple par le biais de concerts éducatifs sur la façon de gérer les moments de haute pression lors de performances complexes et d’atteindre la diaspora. communautés en interprétant des genres tels que le reggae et le bhangra.

« Nous voulons faire de la musique classique au plus haut niveau – c’est l’épine dorsale de ce que nous faisons – mais nous devons constamment chercher des moyens d’être pertinents pour nos communautés », a déclaré Williams dans une interview en coulisses au Roy Thomson Hall cette semaine. juste avant le lancement de sa saison 2024-25.

La Fondation de la famille Barrett a été fondée par Bob Barrett, PDG de l’entreprise d’emballage Polytainers, ainsi que par son épouse et ses filles en 2013. La famille soutient le TSO depuis des décennies, notamment par le biais de bourses pour son orchestre de jeunes, et s’est concentrée ces dernières années sur la communauté. engagement et éducation.

Daniel Bartholomew-Poyser, animateur de l’émission Center Stage de CBC Radio, occupe un poste de chef d’orchestre au sein du TSO se concentrant sur ces initiatives, qui portent le nom de famille Barrett.

Daniel Bartholomew-Poyser occupe un poste de chef d'orchestre au sein du TSO se concentrant sur ces initiatives, qui portent le nom de famille Barrett.

La programmation communautaire du TSO « est d’une grande ampleur », a déclaré Bartholomew-Poyser. « Les gens qui aiment le reggae aiment aussi Mozart. Les gens qui aiment la musique calypso pourraient aussi aimer le bhangra et aimer le minimalisme. Alors servons un tas de communautés différentes.

Il est rare que des dons aux arts de cette ampleur soient axés sur la programmation plutôt que sur des projets d’investissement tels que des bâtiments ou des salles majeures, qui portent souvent le nom du donateur à perpétuité.

« Il faut des philanthropes très spéciaux pour penser de cette façon », a déclaré Williams. «La Barrett Family Foundation se concentre sur les gens, leur expérience et les aide à avoir des opportunités de grandir, d’apprendre et de devenir de meilleures personnes.»

Alister Mathieson, directeur exécutif de la fondation, a déclaré qu’à une époque où les programmes de musique dans les écoles sont souvent confrontés à des coupes budgétaires, un tel don contribuerait à inciter davantage de jeunes à adopter et à étudier la musique. « Nous voulions formaliser l’accord avec TSO avec un engagement à long terme afin qu’ils puissent apporter la composante éducative de la musique à la communauté à une échelle beaucoup plus large », a-t-il déclaré par téléphone.

Le don de la fondation survient un an après que la succession de H. Thomas et Mary Beck ait fait un don de 14,7 millions de dollars au TSO, ce qui constituait à l’époque le don le plus important de l’histoire de l’orchestre.

Le don sera annoncé samedi lors de la journée portes ouvertes de lancement de la saison de l’orchestre.