L’orchestre symphonique de San Diego inaugure une rénovation majeure du Jacob Music Center

Lorsque les salles de concert de tout le pays ont fermé leurs portes, angoissées par l’avenir de la pandémie – c’était en mars 2020, et personne ne l’a oublié – Martha Gilmer a vu une opportunité.

Depuis qu’elle a pris ses fonctions de directrice générale du San Diego Symphony en 2014, Gilmer avait comme l’un de ses trois grands objectifs une rénovation majeure du Jacobs Music Center de l’orchestre dans le centre-ville de San Diego. La salle étant vide et les perspectives de réouverture s’amenuisant de semaine en semaine, Gilmer a déclaré : « Nous avons en quelque sorte mis le pied sur l’accélérateur. »

Le public pourra constater les résultats étonnants le 28 septembre, lorsque le chef d’orchestre Rafael Payare et son orchestre lanceront leur saison 2024-25 dans un programme conçu pour mettre en valeur leur nouvel « instrument ».

Gilmer et son équipe ont récemment fait une visite complète de la salle rénovée, et la cacophonie écrasante des travaux de construction était encore dans l’air. De nouvelles chaises étaient déballées sur scène lorsque nous sommes entrés, pour le plus grand plaisir de Gilmer : « J’attends depuis 10 ans de nouvelles chaises d’orchestre », s’est-elle exclamée.

Les changements à l’intérieur de Jacobs sont frappants, à commencer par l’esthétique : des chaises bleues ont remplacé l’imposante mer de rouge, avec une courbe et une pente beaucoup plus naturelles pour les lignes de vue vers la scène et un éclairage considérablement amélioré illuminant les peintures murales et les façades ornées. En plus des améliorations liées à la sécurité telles que la filtration de l’air et les sièges ADA, de nouveaux équipements pour les musiciens et les artistes invités dans les coulisses comprennent des loges, des suites pour les artistes invités, des salles de répétition, des casiers à instruments et une nouvelle bibliothèque musicale, ainsi que de nouveaux escaliers et ascenseurs.

Au total, la rénovation a coûté 125 millions de dollars.

Martha Gilmer, directrice générale du San Diego Symphony, essaie un nouveau siège à l’intérieur du Jacobs Music Center rénové. (Todd Rosenberg / Orchestre symphonique de San Diego)

Alors que de nombreux orchestres et organisations artistiques ont connu des difficultés financières pendant et après la pandémie, comment San Diego a-t-elle réussi à s’en sortir ? Gilmer montre une photo encadrée sur son bureau représentant Irwin Jacobs et sa défunte épouse, Joan.

« Ils ont changé le destin de cet orchestre », a-t-elle déclaré, faisant référence au don de 120 millions de dollars qu’ils ont fait en 2002 – le plus important jamais fait à un orchestre américain – pour financer une fondation. Jacobs, ingénieur et cofondateur de Qualcomm, est un philanthrope majeur dans sa ville d’adoption, où il a commencé à enseigner à l’UC San Diego dans les années 1960.

« Joan et moi avons eu l’occasion, au cours de nos nombreux voyages d’affaires à travers le monde, d’entendre de la musique jouée dans de nombreuses grandes salles de concert », a déclaré Jacobs par courriel. « Nous avons estimé que notre public et nos musiciens méritaient une grande salle. »

Le couple a continué à faire des dons annuels et a apporté un soutien important à la campagne de rénovation, bien que l’orchestre ait refusé de préciser le montant. Le reste a été financé par des fonds privés provenant d’autres donateurs.

Les spectateurs se plaignaient depuis longtemps de la mauvaise acoustique sous le balcon en surplomb et de la mauvaise vue depuis de nombreux sièges, surtout au sommet. Les musiciens devaient composer avec un espace byzantin en coulisses qui ressemblait à un parcours d’obstacles exigu, avec des instruments de percussion empilés dans un coin. Les pieds de la conque d’orchestre temporaire ont été surnommés « brise-tibias ». Les escaliers et les passerelles peu pratiques étaient perçus comme des dangers pour la sécurité, et les musiciens avaient peu d’endroits propices à l’entraînement. Les artistes invités devaient marcher jusqu’aux escaliers en acier de la passerelle et descendre quatre étages depuis l’entrée des artistes.

Mais le caractère unique de l’histoire excentrique du bâtiment a contribué à son charme. Il a été construit en 1929 sous le nom de Fox Theatre, le troisième plus grand cinéma de la côte ouest lors de son ouverture en présence de la royauté hollywoodienne, dont Jackie Coogan et Joan Crawford.

Le film de cirque « Freaks » a eu sa première mondiale ici en 1932, et avec son orgue coûteux, sa décoration intérieure rococo et ses grands lustres, le Fox était la destination locale pour voir des films pendant l’âge d’or d’Hollywood.

Un détail architectural à l’intérieur du Jacobs Music Center rénové du San Diego Symphony. (Richard Barnes / Orchestre symphonique de San Diego)

Le Fox a ensuite accueilli des productions live de pièces de Neil Simon et des comédies musicales en tournée. Dans les années 1970 et 1980, il a accueilli des concerts de Merle Haggard et Count Basie. Le San Diego Symphony, le plus ancien orchestre de Californie, dont les anciens locaux étaient l’hôtel US Grant et le Civic Theatre, a acheté le Fox en 1984. Il a rouvert ses portes sous le nom de Symphony Hall l’automne suivant.

Malgré tous ses défauts en tant que salle de musique classique, c’était l’un des théâtres les mieux préservés de l’ancienne chaîne Fox – ce qui a convaincu Gilmer et le conseil d’administration de « vraiment embrasser le passé », a-t-elle déclaré, et de rénover plutôt que de construire du neuf.

Les discussions sur la rénovation ont commencé sérieusement en avril 2018. Le premier contact a été le concepteur acoustique Paul Scarbrough, puis le cabinet d’architectes de Santa Monica HGA.

Au fil des ans, le théâtre avait été encerclé par les 34 étages des Symphony Towers et du Marriott Vacation Club, avec un parking géant au-dessus. Les architectes ont réalisé que l’espace mort de tous les côtés pouvait être utilisé de manière créative : tout l’équipement CVC et électrique pouvait être déplacé du sous-sol et suspendu dans l’espace au-dessus du bâtiment, et les espaces latéraux inutilisés, sur les cinq étages, pouvaient être récupérés pour l’orchestre.

Lorsque Payare a pris ses fonctions de directeur musical à l’automne 2019, lui et Gilmer ont interrogé les musiciens sur les changements qu’ils espéraient apporter à la salle. Payare disait souvent : « Le ciel est la limite, les gars. »

« Il ne voit pas d’obstacles », a déclaré Gilmer. « Il ne voit que des opportunités. »

Le nouveau chef d’orchestre n’en était qu’à sa cinquième semaine de saison et était encore basé à Berlin lorsque le monde s’est effondré. Il s’est envolé pour San Diego juste avant que les voyageurs de certains pays ne soient interdits d’entrée aux États-Unis, car « je sais combien il est important pour les musiciens d’être en contact », a déclaré Payare.

Face à la pandémie, il se demandait « comment nous pouvions nous assurer de pouvoir encore garder vivante la flamme de l’espoir ».

Le premier phare était l’un des autres grands objectifs de Gilmer : un lieu en plein air qui servirait de version du Hollywood Bowl pour le San Diego Symphony. Le Rady Shell, qui était déjà en chantier, a ouvert ses portes à l’été 2021, offrant à l’orchestre un endroit sûr pour jouer toute l’année, avec une belle vue sur la baie de San Diego.

La salle étant inoccupée, les travaux de construction ont été accélérés. L’ensemble de la salle d’audience a été vidé et reconstruit, de nouvelles fondations ont été coulées au sous-sol et les espaces ont été imperméabilisés. Il ne sera plus nécessaire d’apporter des seaux dans la suite du chef d’orchestre invité chaque fois qu’il pleut.

De nouveaux sièges ont été ajoutés dans les loges de l’opéra. Les lustres d’origine ont été remis en état. Le plafond a été surélevé et une terrasse chorale a été construite sur scène pour que l’orchestre puisse interpréter la troisième symphonie de Mahler. Des réglages et des installations acoustiques sophistiqués ont été installés, notamment un système de suspension au plafond et des panneaux de portes modulaires entourant la scène, qui permettront un meilleur contrôle du son lors de différents types de concerts.

Un nouvel éclairage met en valeur l’ornementation originale du Jacobs Music Center du San Diego Symphony, autrefois un cinéma. (Richard Barnes / Orchestre symphonique de San Diego)

Un par un, les éléments de la liste de souhaits des musiciens ont été cochés.

« San Diego », a déclaré Gilmer, « est une ville dont l’avenir est, à mon avis, plus grand que son passé. »

L’avenir s’annonce au moins bien meilleur. Aujourd’hui, elle et Payare doivent faire face à une question cruciale – la même à laquelle devra bientôt faire face l’Orchestre symphonique de Saint-Louis, qui rénove sa salle centenaire.

Si vous le construisez, viendront-ils ?