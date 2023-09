L’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo dépose son bilan

L’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo a déposé son bilan.

L’orchestre symphonique de 78 ans en a fait l’annonce jeudi après-midi.

Cela survient moins d’une semaine après que la symphonie a brusquement annulé sa prochaine saison et quelques jours après que les dirigeants ont annoncé qu’ils devaient obtenir 2 millions de dollars d’ici vendredi pour éviter l’insolvabilité.

Les musiciens, désormais sans emploi, ont lancé une campagne de collecte de fonds pour sauver la symphonie.

Bien qu’elle soit devenue la campagne canadienne la plus rémunératrice de GoFundMe ce mois-ci, un jour seulement après son lancement, cela n’a pas suffi.

« Nous sommes absolument dévastés par ce résultat », a déclaré Rachel Smith-Spencer, présidente du conseil d’administration de la symphonie, dans un communiqué de presse.

« Au cours des trois derniers jours, nous avons fait appel à toutes nos principales parties prenantes et avons épuisé toutes les voies disponibles pour obtenir les 2 millions de dollars requis immédiatement pour poursuivre nos opérations. »

La symphonie a noté qu’outre le GoFundMe, la communauté peut également aider à soutenir l’avenir de la musique classique dans la région en aidant la fondation.

La KW Symphony Foundation est décrite comme un organisme indépendant chargé de gérer les investissements à long terme versés au fil des ans pour soutenir la musique classique au niveau local.

« La fondation continue de fonctionner et sera en mesure de soutenir toute initiative future visant à amener la musique classique dans la région de Waterloo », indique le communiqué de presse.

Les dons à la Fondation peuvent être effectués via Canada Helps.

Avec un peu plus de 50 musiciens et environ 17 employés, la symphonie était le plus grand employeur d’artistes et de travailleurs culturels de la région de Waterloo.