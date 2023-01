L’Orchestre symphonique de Kishwaukee accueille les demandes de bourses d’études en musique – Shaw Local

DeKALB – L’Orchestre symphonique de Kishwaukee accepte les candidatures pour sa bourse annuelle de musique pour les lycées KSO.

La date limite pour que les étudiants soumettent une demande de bourse est le 24 mars, selon un communiqué de presse.

La bourse de 500 $ sera attribuée à un ou plusieurs étudiants musiciens du secondaire qui vivent dans le comté de DeKalb, ont joué dans un ensemble de musique instrumentale au lycée et seront membres d’un ensemble de musique instrumentale au collège à l’automne.

Les récipiendaires des bourses seront annoncés lors de leurs soirées respectives de remise des prix de la musique au lycée et lors du concert de printemps du KSO le 6 mai.

Les candidats doivent rédiger une dissertation en même temps qu’ils remplissent le formulaire de candidature. Les étudiants doivent être prêts à énumérer leurs activités musicales et non musicales et à obtenir deux lettres de recommandation. Les formulaires de demande et les détails sont disponibles dans les bureaux des conseillers d’orientation des écoles secondaires et en ligne à kishorchestra.org/scholarship-information.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à musicoutreach@kishorchestra.org.