L’Orchestre symphonique de Kishwaukee accueille deux membres dans son équipe de direction – Shaw Local

DeKALB – Le conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Kishwaukee a élu un nouveau président et sélectionné un nouveau directeur général pour l’ensemble à cordes, citant les solides racines des deux individus dans les programmes de musique DeKalb.

Kenneth Olson, nouveau président du Kishwaukee Symphony Orchestra, siège au conseil d’administration de l’organisation depuis 2018 et est président, copropriétaire et physiothérapeute chez Northern Rehab Physical Therapy Specialists à DeKalb, selon un communiqué de presse.

Les responsables de l’orchestre ont déclaré qu’Olson était connu comme un défenseur de l’éducation musicale dans le nord de l’Illinois. Olson siège également au comité consultatif du Fonds de la Fondation Farny R. Wurlitzer de la DeKalb County Community Foundation – un service qui accorde des subventions pour des programmes d’éducation musicale dans la partie nord de l’État.

“Le KSO a une collection de musiciens et de membres du conseil d’administration très passionnés et talentueux, et j’aimerais voir comment nous pouvons tirer parti de cette passion et de ce talent pour avoir un impact plus positif sur notre communauté afin d’inspirer les futurs musiciens et défenseurs de l’éducation musicale”, Olson, un Résident de Sycamore, a déclaré dans le communiqué.

L’autre ajout à l’équipe de direction du Kishwaukee Symphony Orchestra est le directeur général Courtney Hanna-McNamara.

La nouvelle directrice générale du Kishwaukee Symphony Orchestra, Courtney Hanna-McNamara. (Fourni par l’Orchestre symphonique de Kishwaukee)

Hanna-McNamara enseigne le violon dans le programme Suzuki Strings de la Northern Illinois University Community School of Arts, selon le communiqué. Le groupe de cordes est un programme qui a aidé deux élèves du lycée Sycamore à commencer un passage dans la performance musicale. Hanna-McNamara se produit également en tant que violoniste avec le Kishwaukee Symphony Orchestra depuis 2016.

Désormais résidente de DeKalb, Hannah-McNamara a étudié le violon, ainsi que l’anglais, à l’Université Lawrence. Depuis 2003, elle travaille comme enseignante, interventionniste et coach pédagogique dans les districts scolaires du Wisconsin, du Colorado, de DeKalb et de Sycamore.

Ann B. Tucker a pris sa retraite en tant que présidente du conseil d’administration du KSO à la fin de la saison de concerts 2021-2022. (Fourni par Kishwaukee Symp)

Ann B. Tucker a pris sa retraite en tant que présidente du conseil d’administration du KSO à la fin de la saison de concerts 2021-2022. Tucker a rejoint le conseil d’administration de KSO en tant que secrétaire en 2001 et a conservé ce poste jusqu’en 2008, date à laquelle elle a été élue présidente. L’un des faits saillants de son mandat de présidente a été de recevoir le prix du Conseil des orchestres de l’Illinois pour la présidente du conseil d’administration de l’année en 2019. Tucker continue d’être membre du conseil d’administration du KSO et d’assister à des concerts.

Tucker est également membre du conseil d’administration du centre de retraite de la région d’Oak Crest DeKalb. Elle vit à Sycamore et est copropriétaire et exploitante de Sycamore Antiques avec son mari, James.